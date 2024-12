Sei vittorie consecutive. La Samb chiude in bellezza

La Samb chiude il girone di andata con la sesta vittoria consecutiva, raggiungendo quota 40 punti. Una lunghezza in meno, però, rispetto alla cavalcata verso la C nel campionato 2015-2016 (41) con in panchina sempre Ottavio Palladini che dall’ottava giornata di andata dopo la sconfitta interna con il Matelica, prese il posto dell’esonerato Loris Beoni. La promozione in C arrivò a quattro turni dal termine, il 10 aprile 2016, battendo la Jesina al Riviera per 2-1. Anche allora la Samb si laureò campione d’inverno. I 40 punti in classifica erano l’obiettivo fissato da Ottavio Palladini, tagliato con la vittoria di Civitanova Marche. Ma sono i numeri realizzati dalla Samb a testimoniare l’ottimo cammino di Eusepi e compagni nel girone di andata. Frutto di sette vittorie in casa, ed una sola sconfitta con l’Avezzano. Cinque successi e quattro pareggi lontano dal Riviera. Trentuno reti realizzate e solo otto subite. Un bilancio impressionante se si considerano i sette punti di vantaggio sull’Aquila che con l’arrivo di De Feudis ha trovato equilibrio e soprattutto continuità di risultati, mentre le altre Chieti, Ancona e Teramo sono, attualmente, a distanza siderale rispettivamente a dieci, undici e dodici lunghezze. Ma il calcio riserva sempre sorprese piacevoli o meno. E per questo motivo la Samb non dovrà commettere distrazioni nelle diciassette giornate del girone di ritorno. Una seconda parte di campionato che si prospetta estremamente impegnativa con i rossoblù che dovranno affrontare gli scontri diretti per la promozione in Serie C tutti in trasferta. In casa Eusepi e compagni riceveranno solo il Chieti, mentre lontano dal Riviera ecco le gare di L’Aquila (alla quarta giornata di ritorno), Ancona e Teramo. Insomma, nonostante i sette punti di vantaggio l’undici rossoblù non può e non deve dormire sonni tranquilli.

Ora la Samb va in vacanza per le festività natalizie e tornerà ad allenarsi venerdì prossimo 28 dicembre. Per Samb-Atletico Ascoli di domenica 5 gennaio si va verso il divieto di vendita dei biglietti per i tifosi ospiti ai residenti di cinque Comuni. Oltre ad Ascoli Piceno anche Castel di Lama, Folignano, Venarotta e Maltignano. Per quel match Palladini potrà contare anche su Baldassi, Pezzola e Paolini.

Benedetto Marinangeli