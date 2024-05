Sequestrata merce destinata alla vendita abusiva in città

Nel corso dell’attività di controllo del territorio e, in particolare nelle aree del centro cittadino di San Benedetto, nelle ultime due domeniche gli agenti della polizia locale hanno rinvenuto e sequestrato merce sospetta di contraffazione e destinata alla vendita abusiva. Merce abbandonata frettolosamente dai cittadini stranieri che solitamente frequentano il corso principale esponendo la merce in improvvisate bancarelle a terra. La merce sequestrata, centinaia di capi di abbigliamento e sneakers di note griffe, per un valore di alcune migliaia di euro, è stata messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. La polizia locale ricorda che, oltre alla vendita, anche l’acquisto di merce contraffatta è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 7.000.