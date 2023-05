Servizi per i disabili, bandiera Lilla da riconfermare

A Cupra Marittima si lavora per la riconferma della Bandiera Lilla che evidenzia il turismo accessibile nella località balneare. Dopo due anni, il 9 giugno prossimo, tornano gli esperti della commissione per verificare il mantenimento dei lavori realizzati in passato per l’abbattimento delle barriere e le nuove opere tese a migliorare l’accessibilità alle persone disabili. Avrà un valore importante, in questa valutazione, il bagno autopulente, con accesso anche in carrozzina, nel centro storico di Marano. Nel frattempo è stato anche realizzato uno scivolo per facilitare l’accesso al parco di via Ruzzi, senza dimenticare la partecipazione del comune di Cupra al "Marche for Hall" che ha in calendario una serie di passeggiate inclusive e passeggiate sonore, per consentire la visita di persone con disabilità ai siti di interesse culturale, come ad esempio al Parco Archeologico Naturalistico "Civita" Foro Romano. Per l’ottenimento del vessillo Lilla il comune di Cupra aveva già realizzato alcune opere importanti, tra cui le passerelle con passamano per l’accesso diretto sul mare e la messa a disposizione di sedie Job.