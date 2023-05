Sessant’anni di attività per Guido Gennaro Il barbiere dei vip tra aneddoti e ricordi

Il 26 aprile grande festa per i 60 anni di attività del barbiere (dei vip) Guido Gennaro, per passione anche chef di stoccafisso alla fermana. L’evento si e svolto al Gran Caffe Belli con amici clienti. Sono affiorati tanti aneddoti ricordando personaggi della città presenti e non. Dopo anni Guido Gennaro è ancora al suo posto pronto ad accogliere amici e nuove generazioni nel suo salone ’Personal’. Gennaro ringrazia tutti i clienti e gli amici che sono presenti costantemente nella sua bottega e anche tutti queli che hanno sostenuto l’evento.