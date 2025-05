Sgomberata la ’casa’ di un clochard

Un altro giaciglio per disperati sotto il ponte del torrente Albula in via Piemonte. Era stato ricavato in uno spazio che si trova tra il solaio del ponte e un rilevato di cemento armato. La polizia municipale e la Picenambiente vi hanno trovato un materasso, misere stoviglie, scarpe, vestiti e coperte sparsi in quello spazio angusto e sul letto del torrente. Il senzatetto aveva già abbandonato la zona e secondo le persone del popoloso quartiere, potrebbe trattarsi dello stesso clochard che in precedenza era stato fatto sloggiare da sotto il porticato dell’edificio che si trova nell’ex camping. Il problema dei senzatetto nella città di San Benedetto è di difficile soluzione. Non ci sono case per accoglierli. La Caritas e altre associazioni di volontari che si occupano del problema non hanno più spazi disponibili, ma c’è anche da dire che diverse persone, più volte avvicinate dai servizi sociali, rifiutano di essere accolti nelle abitazioni, esponendosi anche a rischi.