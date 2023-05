Smau al teatro Filarmonici Spazio all’innovazione

Smau, la piattaforma di relazione che collega le aziende all’intero ecosistema dell’innovazione (startup, incubatori, acceleratori, partner tecnologici e pubbliche amministrazioni), farà tappa ad Ascoli, il prossimo 29 giugno al teatro dei Filarmonici, per la sua terza giornata marchigiana dopo le prime due tenutesi ad Ancona. "L’evento Smau è tra i più importanti a livello internazionale per far conoscere, valorizzare e fare incontrare le imprese che fanno innovazione – dice l’assessore regionale allo sviluppo economico, Andrea Antonini –. Nelle Marche abbiamo una realtà molto importante di startup, sono 320 quelle presenti nella nostra regione. Significa che esiste una vitalità, una tendenza alla creatività e, soprattutto, all’utilizzo di tutti quelli che sono gli strumenti che guardano all’innovazione, all’accompagnamento della transizione digitale. Con Smau stiamo facendo questo percorso che porterà anche a un premio che assegneremo per startup che si siano distinte per progetti innovativi relativamente al benessere e alla qualità della vita legate al welfare aziendale. E’ un segnale che stiamo dando, come Regione, anche attraverso i nostri bandi. Fra pochi mesi ne emetteremo uno di quasi 10 milioni di euro per le startup innovative rivolto, sia alle nuove, ma anche all’accompagnamento di quelle già partite. Nel bando sulla ricerca e lo sviluppo di 45 milioni di euro, presentato invece due giorni fa, ci sarà altresì una premialità per le aziende che utilizzeranno le startup per aumentare il processo di innovazione".

"Ascoli è lo specchio dell’innovazione in Italia – continua il direttore di Smau, Pierantonio Macola –. Smau, da sessant’anni, è l’evento di riferimento in Europa sull’innovazione. Ci occupiamo da sessant’anni di accompagnare le imprese a capire come sarà il loro futuro. La startup è un attore che ha saputo vincere una sfida, è già arrivata sul mercato, ma non ha bisogno di soldi, bensì del mercato e dunque dell’incontro con le imprese. Noi questo lo facciamo come Smau a livello internazionale. Il 29 giugno faremo una giornata di incontri qui ad Ascoli e l’invito a tutti è quello di partecipare". "E’ una grande occasione per Ascoli ospitare questa terza edizione – conclude il sindaco Marco Fioravanti –. Ci saranno una settantina di attori. Il territorio ascolano ha un alto numero di startup, ma abbiamo bisogno di creare una connessione con l’esterno. Le startup, per scalare il mercato hanno necessità non solo di finanza, ma anche, appunto, di connessione verso l’esterno. Per tirare fuori il meglio del territorio c’è bisogno di fare rete e di avere uno sguardo globale. Il 29 giugno avremo molte aziende importanti che porteranno la loro esperienza e competenza, e avranno modo di conoscere il nostro territorio".

Lorenza Cappelli