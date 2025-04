Sostituzione dei contatori della Ciip:: "Ma fate attenzione a possibili truffatori"

Il comune di Cupra Marittima ha comunicato che la Ciip Spa in questo periodo sta procedendo alla sostituzione massiva dei contatori d’utenza su gran parte del territorio cuprense. Le ditte operanti per conto della Ciip sono: Ecocalore Srls; Nuova Srl e Easy Service. Per qualsiasi chiarimento i cittadini sono invitati a rivolgersi al numero verde ciip 800-216172.

Gli amministratori comunali, a ogni modo, preoccupati che la cosa potesse prestare il fianco a qualche male intenzionato, viste le truffe che avvengono ovunque e in ogni forma, avverte la cittadinanza che per nessun motivo gli operatori dovranno accedere all’interno delle abitazioni, poiché gli interventi devono essere eseguiti esclusivamente sul contatore e non sugli impianti interni. Una raccomandazione importante per evitare che qualcuno possa fingersi operatore autorizzato da Ciip ed intrufolarsi in casa con altre finalità.