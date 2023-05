Spettacoli e nuove luci in centro

Primo ‘Venerdì in centro, illuminiamo la città’, oggi, ad Ascoli. Il programma della serata (le altre due si svolgeranno una a giugno e una a luglio) prevede: alle 21 in piazza Arringo e alle 21.15 in piazza del Popolo, l’inaugurazione, con l’accensione, della nuova illuminazione del palazzo dell’Arengo e del salotto cittadino. Il progetto illuminotecnico, elaborato da ‘Effetto Luce’ di Recanati, prevede l’installazione di 338 corpi illuminanti a tecnologia led di ultima generazione per ottenere eccellenti rendimenti cromatici, basso consumo energetico e costo di manutenzione e sistemi ottici evoluti. Dopo l’accensione della nuova illuminazione, alle 21.45 avranno inizio gli spettacoli diffusi a cura della Compagnia dei Folli che darà vita a performance itineranti tra piazza Arringo, piazza del Popolo, via del Trivio, chiostro di San Francesco, via Ceci e corso Trieste, con la partecipazione di Mabò band (musica e clowneria), ‘Teatro lunatico’ (giochi di fuoco), ‘Artisti di strada Campania’ (giocoleria luminosa) e ‘Hoopnotika’ (danza, giocoleria, illusioni ottiche e giochi di luce ipnotici). I tre ‘Venerdì in centro’ sono stati organizzati dal Comune e dalla Compagnia dei Folli per dar vita a un percorso di accompagnamento alla notte bianca del 10 agosto. l. c.