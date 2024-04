Spunta all’improvviso un ripetitore . In via Borgo da mare è protesta

In via Borgo da mare, in zona centrale e densamente abitata, è spuntato all’improvviso un ripetitore telefonico e subito gli abitanti, preoccupati, si sono messi all’opera. Chiedono di conoscere i dati rilevati da organi competenti, si stanno organizzando per far eseguire controlli in modo autonomo e prospettano una raccolta di firme. Il ripetitore è stato installato sul terrazzo di una delle abitazioni, secondo la nostra lettrice e portavoce del quartiere, in orario notturno così il mattino le famiglie, per altro anche con bambini, si sono ritrovate la struttura accanto alle loro case. Molti abitanti si stanno mobilitando. C’è chi ha richiesto l’accesso agli atti per verificare l’autorizzazione rilasciata dall’Agenzia regionale per la protezione ambientale (Arpam), chi ha chiesto spiegazioni sull’intensità delle emissioni elettromagnetiche sprigionate dall’antenna e chi vuole verifiche sul campo per verificare se l’impianto rispetti davvero i parametri previsti per la salute, data l’estrema vicinanza alle abitazioni.

"Accade talvolta che, ritenute a norma dall’ARPA, poi le emissioni si dimostrino eccessive a una successiva perizia dei tecnici – si legge nella lettera della portavoce - Si sta procedendo pertanto al reperimento dei dati da poter confrontare con le misurazioni del campo elettromagnetico in loco. Si annunciano anche una raccolta firme e azione legale per la tutela degli abitanti, essendo anche vicina una scuola elementare. Vogliamo evidenziare che nei comuni di Monsampolo e Acquaviva tali ripetitori sono stati posti lontani dalle abitazioni. Ad Acquaviva, per esempio, nel parcheggio del cimitero. Il comune di Monteprandone dovrebbe tutelare maggiormente l’ambiente e i cittadini, come previsto dal piano antenne, "la lontananza di tali stazioni di telefonia dalle abitazioni civili"".

Ma. Ie.