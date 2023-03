Stop a tutte le sospensioni Torna l’acqua di notte ovunque

Acqua disponibile giorno e notte senza alcuna sospensione. Alla luce dell’attuale andamento climatico e una lieve riduzione dei consumi di utenza, il gestore delle acque Ciip ha infatti deciso di procedere alla sospensione totale delle chiusure notturne di tutti i serbatoi del territorio gestito nelle province di Ascoli e Fermo. Per cui, da ieri nessuna zona del territorio gestito dalla Ciip sarà soggetta alla sospensione dell’erogazione idrica. Ciip ribadisce comunque che "permangono le condizioni che hanno comportato la dichiarazione del livello di allarme codice rosso 3° stadio, in considerazione dell’evidente fluttuazione delle condizioni climatiche e tenendo conto anche dell’attuale evidente trend di decrescita delle sorgenti principali. Ciip si riserva, quindi, alla luce dell’esito dei monitoraggi sulle condizioni di disponibilità idrica, della domanda idrica da parte delle utenze e dell’andamento climatico, di valutare le giuste misure atte a garantire un’equa distribuzione della scarsa risorsa idrica disponibile e si riserva comunque di effettuare eventuali variazioni al programma indicato qualora si verifichino eventi imprevisti e imprevedibili che possano compromettere la disponibilità idrica e non ne possano garantire una equa distribuzione. In tal caso verranno tempestivamente trasmesse le dovute comunicazioni a tutti gli enti e gli organi preposti".

p. erc.