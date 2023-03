Storia d’Italia, all’Ospitale si parla dei lati oscuri

"I lati oscuri della storia d’Italia": il titolo del secondo appuntamento della rassegna "I conti con la storia", in programma oggi pomeriggio, nella sala multimediale dell’Ospitale, alle ore 18. Ospite dell’incontro è il giornalista Paolo Morando, autore di "Eugenio Cefis una storia italiana di potere e misteri" e "La strage di Bologna: Bellini, il Nar, i mandanti e un perdono tradito". Dialoga con il saggista, lo storico Costantino Di Sante, coordinatore della rassegna che, anche per questa seconda edizione, si propone di mettere a fuoco alcuni eventi della storia contemporanea nazionale e internazionale, attraverso l’ascolto e l’interazione con gli analisti e la visione di opere audiovisive che accompagnano alcuni degli appuntamenti proposti. "Il giornalista e ricercatore storico – anticipa l’assessore Lorenzo Rossi – approfondirà alcuni dei misteri dell’Italia repubblicana. Alcuni lati oscuri della storia d’Italia. In questo momento di crisi energetica, Morando inquadrerà la controversa figura di Eugenio Cefis, successore di Enrico Mattei all’Eni. Sarà anche l’occasione per discutere delle tesi contenute nel suo ultimo lavoro, appena uscito, sulla strage di Bologna, che tanto sta facendo discutere la stampa nazionale".