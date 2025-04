Strade colabrodo e proteste

Crescono le lamentele per le condizioni in cui versano alcune strade provinciali nel comune di Cupra Marittima. Due i tratti interessati: via Gorizia e la strada della Castelletta dalla statale Adriatica all’imbocco della salita dove la carreggiata sembra essere stata bombardata, piena di rattoppi, situazione che va avanti da un decennio. Dalle pressioni esercitate dal comune di Cupra, fin dal 2020, è nato il progetto di sistemazione della strada con relativo finanziamento. "Siamo pronti – afferma il presidente Sergio Loggi – Ci sono i soldi ed il progetto, aspettiamo la gara d’appalto". La seconda strada è via Gorizia che porta verso S. Silvestro, dove i rischi sono elevati per la presenza di gobbe dovute alle radici dei pini. "Siamo in contatto con un agronomo – afferma il sindaco Piersimoni – dobbiamo trovare un’alternativa, altrimenti si continua a spendere denaro pubblico senza risolvere il problema".