Tamponamento e fiamme, contusa e soccorsa una giovane

Due auto divorate dalle fiamme a seguito di un tamponamento accaduto intorno alle ore 13 di ieri proprio in prossimità del semaforo a sud di Cupra Marittima, sotto il castello di Sant’Andrea. Gli occupanti sono riusciti ad abbandonare i rispettivi abitacoli, ma una donna J. A. di 37 anni è rimasta contusa ed è stata trasportata al pronto soccorso dal personale della croce verde. Non è grave, ma ci sono stati momenti di forte preoccupazione tra le persone coinvolte, ma anche degli automobilisti in transito che si sono fermati per cercare di rendersi utili. La dinamica del sinistro è in fase di accertamento da parte della polizia locale di Cupra Marittima. Una Renault ferma al semaforo è stata tamponata da una Fiat Punto ed a seguito dell’impatto la Renault ha preso fuoco andando completamente distrutta. Danneggiata seriamente anche la Fiat Punto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento San Benedetto per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza ciò che restava dei due veicoli. Per regolare la viabilità, rimasta bloccata, con conseguenti incolonnamenti in entrambe le direzioni di marcia, sono intervenute le pattuglie della polizia locale con il comandante Leonardo Diomedi.