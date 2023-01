"Tanta apparenza e poca sostanza" Ameli: a questa città serve altro

Calo demografico, ex area Carbon, sanità, pianificazione di lavori, trasporto pubblico. Per il Pd sono questi alcuni dei temi caldi sui quali intervenire. A fare una panoramica in questi primi giorni del 2023 è stato il segretario provinciale Francesco Ameli. "Nell’estate del 2023 si andrà al voto a Grottammare, Castel di Lama e Ripatransone – commenta –. Stiamo lavorando affinché il Pd possa essere protagonista, ma è ovvio che i fari sono puntati sulla sfida di Ascoli. Ad oggi vediamo un futuro fatto di appariscenza e poca sostanza. Il calo demografico è impetuoso, siamo la città del Piceno che perde più abitanti in assoluto: stiamo scendendo velocemente sotto i 45mila. Dinanzi a ciò non vediamo una vera idea di cambiamento radicale. Vorrei una città dove la pianificazione dei lavori pubblici non sia dettata da scellerati interessi politici e dove il cittadino possa davvero partecipare alle scelte su come destinare i 100 milioni di euro dei fondi Pnrr che saranno riversati nel centro storico nei prossimi anni e che adotti un vero piano di adattamento al cambiamento climatico in corso. C’è il grande tema dell’area Carbon, dove gli imprenditori che hanno scelto di investire sono stati lasciati soli. Per non parlare poi della sanità: i sindacati protestano e i servizi al Mazzoni peggiorano".

Le possibili soluzioni dei democratici partono dal discorso legato all’ambiente per poi abbracciare il resto. "Partiamo dal grande tema ambientale – spiega –. Non è più rinviabile un piano di adattamento climatico della città e quello per l’utilizzo dei mezzi pubblici. Magari con un intervento sui prezzi dei biglietti. Sulla Carbon abbiamo rilanciato l’idea di un grande parco pubblico alla quale anche Fioravanti ha aderito. Sulla sanità va convocata la conferenza dei sindaci e ascoltato il grido di sindacati e cittadini. Nella gestione dell’acqua è inaccettabile un aumento delle tariffe". Il trimestre che porterà alla scelta del candidato sindaco è appena iniziato. Il nome sarà reso noto entro il mese di marzo. "Il cantiere riformista è quello di cui la città aveva bisogno. Sono felice di questo progetto collegiale sul quale crediamo fortemente. Il segretario comunale Procaccini sta lavorando bene con le altre forze politiche e sociali della città. Ora parleremo dei contenuti. È questo ciò che interessa ai cittadini. Nei prossimi mesi individueremo un candidato o una candidata sindaco che potrà portare alla vittoria un ampio fronte politico dando alla città il cambiamento che merita".

