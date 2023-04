Targa ai caduti nel mirino a Colli

Vandali in azione nella notte di Pasqua a Colli: nel mirino la targa del monumento ai caduti nel Parco della Rimembranza, nella parte alta del paese. Uno sfregio immondo alla memoria, da parte di chi forse non capisce di quale sacrilegio si macchia. Un atto vile ed ingiurioso nei confronti di chi ha reso grande l’Italia sacrificando la propria vita. La targa è stata strappata dal muro del sacrario dedicato ai soldati della Prima e Seconda Guerra Mondiale e ridotta in pezzi. A preoccupare non è il valore economico, perché si tratta di una targa in plexiglass, ma morale e civile. Subito è stato informato il sindaco Andrea Cardilli e nei prossimi giorni non si esclude la denuncia. Le persone hanno espresso condanna con fermezza e sdegno per la gravità di questo infame gesto.