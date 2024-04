Teatro gremito, studenti a lezione da Giancarlo Orsini

Si è parlato di Megatrend, al teatro La Perla su iniziativa di Banca Mediolanum, filiale di Montegranaro, con un interlocutore d’eccezione, Giancarlo Orsini, manager, family banker ma soprattutto divulgatore scientifico e una figura di punta nel campo della formazione. L’incontro è stato riservato al mattino, alle classi terminali delle scuole medie e in serata, è stato aperto a tutti. Di particolare fascino, per gli studenti, l’approccio proposto da Orsini sul tema dell’Intelligenza Artificiale, su come sia importante usare la tecnologia nella maniera più appropriata, anche per creare nuove forme di economia, sfruttando al meglio l’opportunità che offre il web di abbattere i confini consentendo a tutti di agire a livello mondiale. Nell’occasione, è stato lanciato un contest riservato ai ragazzi delle terze medie che sono chiamati a sviluppare una propria idea, crearci un progetto e in palio Mediolanum mette delle borse di studio di un anno.