Termoli-Samb a porte chiuse: passaggio societario e sfida al Cannarsa

Termoli-Samb si giocherà a porte chiuse (fischio d’inizio ore 14.30). Il passaggio societario dall’attuale patron Flaviano Montaquila a una cordata locale si concretizzerà entro la prossima settimana. E quindi Montaquila ha dato l’ok per mandare in campo al Cannarsa i calciatori che sono ancora tesserati con il club giallorosso.

Contro la Samb saranno inseriti nella distinta da consegnare all’arbitro Martini di Valdarno (Agostino-Miccoli) gli otto calciatori della prima squadra non svincolatisi, guidati dal capitano Sicignano e Hutsol e diversi ragazzi della juniores. Nei giorni scorsi, avevano lasciato il club molisano Puntoriere, Barone, Barchi, Pizzella, Traini e Cancello. I calciatori convocati per la partita di questo pomeriggio non si sono mai allenati in questa settimana. Dovrebbero essere in sedici.

In panchina siederà il preparatore dei portieri Marco Nicodemo vista l’emergenza dopo che la decisione di disputare la partita che è stata presa nella tarda serata di venerdì. Scendendo in campo il Termoli evita così la penalizzazione di un punto e la classica multa. In questo modo si dà l’opportunità alla cordata guidata dall’ex presidente Nicola Cesare di ripartire con una classifica ben più deficitaria di quella attuale.

Palladini recupera il portiere Orsini e capitan Eusepi. Il tecnico rossoblù, però, potrebbe confermare l’undici che domenica scorsa ha sconfitto il Teramo, dando ancora un turno di riposo all’estremo difensore classe 2006 per farlo recuperare completamente dalla distorsione alla caviglia rimediata a Sora. E così anche ad Eusepi pronto a subentrare nel corso della gara semmai ce ne fosse bisogno. A meno che non opti per tornare al 4-2-3-1. Mancheranno Pezzola, Baldassi e Paolini che potrebbero tornare a disposizione contro la Fermana.

Sottovalutare il Termoli in gravissima emergenza potrebbe essere un errore madornale e per questo motivo Palladini è chiamato a tenere alta l’attenzione del gruppo. Ma la Samb ha dimostrato di avere intelligenza e carattere. Vincere al Cannarsa significherebbe dare un altro segnale forte alle dirette concorrenti. Sono in programma, infatti, Teramo-Atletico Ascoli e Chieti-L’Aquila.

Benedetto Marinangeli