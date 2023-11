Tesino, via ai lavori per la super pista

Sono iniziati i lavori propedeutici alla realizzazione del primo tratto della Ciclovia del Tesino, che collegherà 9 comuni in bicicletta: Grottammare, Ripatransone, Offida, Castignano, Cossignano, Force, Montalto, Montedinove e Rotella. L’intervento partito in questi giorni raccorderà la pista ciclabile del lungomare grottammarese con il parco ciclistico Daniela Calise e i percorsi ciclabili del vicino quartiere Tesino Village e la statale Adriatica. L’opera in corso si svilupperà per 250 metri. Costituisce il primo tratto di una progettazione lunga 36 km, attuata dal Consorzio di Bonifica. La Regione Marche aveva individuato nella vallata del Tesino un asse di sviluppo delle ciclovie con i criteri per l’attuazione dell’azione cicloturismo. Quale ente capofila della Ciclovia turistica del Tesino, il comune di Grottammare ha ottenuto il contributo di 300.000 euro per la progettazione e la realizzazione di un primo stralcio funzionale.