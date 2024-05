Tir a fuoco, caos in A14. Intasata pure l’Adriatica

Chiusa l’Autostrada per l’incendio del rimorchio di un autotreno, la statale Adriatica si è subito riempita di camion in transito nell’abitato di Porto d’Ascoli e San Benedetto. E’ accaduto nel primo pomeriggio di ieri quando il mezzo pesante, intorno alle ore 14, è andato a fuoco mentre transitava al chilometro 309+900, alcune centinaia di metri dopo il casello di San Benedetto in carreggiata nord. Sul posto sono accorsi i vigli del fuoco del distaccamento di San Benedetto e del comando provinciale di Ascoli, con le pattuglie della polizia autostradale di Porto San Giorgio che, per precauzione, considerato il fumo, hanno chiuso anche la carreggiata opposta con uscita obbligatoria al casello di Grottammare e per quella interessata dall’incendio uscita obbligatoria al casello di San Benedetto.

L’autotreno ha preso fuoco nei pressi della galleria Monte Renzo. All’opera anche il personale della società Autostrade per l’Italia al fine di sollecitare la riapertura delle due carreggiate. Quella verso sud è stata riaperta appena il fumo si è diradato, quella verso nord, invece, verso le 16,15. Nell’accaduto è rimasta coinvolta anche un’auto in transito, un monovolume, ma per fortuna i passeggeri sono rimasti illesi. Stando alla ricostruzione del sinistro, quando l’autotrenista si è accorto che dal rimorchio stava uscendo del fumo, ha immediatamente accostato ed ha staccato la motrice per evitare che venisse avvolta dalle fiamme. Poiché la strada in quel tratto, poco prima della galleria di Monte Renzo, è in leggera discesa, il rimorchio è scivolato all’indietro zig-zagando sulla carreggiata finendo contro il guard rail e urtando una vettura in transito. Altri automobilisti, miracolosamente, sono riusciti ad evitare l’impatto.

Per un paio d’ore la viabilità dell’A14 si è riversata interamente sulla statale Adriatica causando disagi nei centri abitati, in particolare durante la prima ora, quando erano chiuse entrambe le carreggiate. In direzione sud-nord fra Porto d’Ascoli e il casello di Grottammare, è stato un incolonnamento unico. Un fenomeno cui le località costiere del Piceno sono abituate a subire ogni volta che in autostrada accade un sinistro o un incendio. La situazione lungo la Nazionale si è normalizzata solo verso le 19 mentre in autostrada è stato necessario più tempo per smaltire quattro chilometri di coda fra Val Vibrata e San Benedetto. L’unica nota positiva, in questa circostanza, è che non ci sono state persone rimaste contuse.

Marcello Iezzi