Tommaso Orsini confermato alla Sambenedettese per la Serie C

Tommaso Orsini difenderà la porta della Samb anche in Serie C. Il giovane estremo difensore rossoblù, classe 2006, sarà tra i grandi protagonisti anche nella prossima stagione agonistica tra i professionisti. Un elemento su cui la dirigenza punta molto e che già nel corso della stagione, aveva risvegliato l’interesse di alcuni club di Serie A come Torino e Bologna. Il club felsineo lo ha fatto seguire spesso, manifestando più di un semplice interesse. Nessuno si aspettava comunque un rendimento così importante da Orsini. Alla sua prima esperienza in D su 30 incontri ha collezionato ben 18 clean sheet, ma ciò che ha maggiormente colpito sono state la freddezza e la maturità in campo del diciottenne estremo difensore. Dimostrata con i fatti in una piazza esigente e che ha visto diversi grandi portieri difendere la porta della Samb. Ed Orsini è sula buona strada per ripetere le gesta dei vari Tacconi, Zenga, Ferron, Braglia, Bonaiuti, Chimenti, Visi e Consigli, tanto per fare dei nomi. Il presidente Vittorio Massi gli ha subito allungato il contratto al 2026 a conferma della volontà della società di farlo crescere in rossoblù, ma soprattutto di avere a disposizione un elemento che garantisca un certo mercato. Come si è fatto con Lonardo con l’Atalanta.

Ad affiancare Orsini non ci sarà, però, Emanuele Semprini. Il nuovo preparatore dei portieri Cristian Cicioni (ancora non è stato ufficializzato) preferirebbe avere dietro all’ex Tolentino un elemento più strutturato fisicamente anche giovane. De Angelis è al lavoro per trovare una valida alternativa. In questa settimana il diesse rossoblù incontrerà il procuratore di Leonardo Pezzola per la chiusura dell’accordo sulla riconferma. Inoltre si vedrà con Eusepi e Candellori per spalmare il contratto in più stagioni. Sembra tutto delineato intanto per Riccardo Vesprini, terzino destro classe 2006 di Altidona. E’ infatti ormai ufficiale il fatto che la Spal non si iscriverà in C e dunque i suoi calciatori si svincoleranno. Vesprini, lo scorso anno alla Reggina in Serie D, non arriverà quindi in prestito ma sarà a tutti gli effetti un giocatore rossoblù. Un’operazione che pare ormai scontata.

La Samb inizia nel frattempo a pianificare le attività estive per la nuova stagione. La squadra si ritroverà al centro sportivo Marcello Ciarrocchi il 12 luglio per sostenere, in due giorni, i consueti test fisici. Dal 14 luglio l’inizio del lavoro atletico, tecnico e tattico. Il primo test sul campo si svolgerà il 20 luglio, ma sarà una semplice sfida in famiglia. Più avanti, il gruppo di mister Palladini affronterà il Casarano, formazione pugliese, in un’amichevole programmata per il 26 o più probabilmente il 27 luglio, sempre al Ciarrocchi. A seguire, tra il 30 e il 31 luglio, la Samb dovrebbe incontrare in trasferta il Team Altamura, a seconda della sede del ritiro del club pugliese. Non è ancora certo, ma resta viva l’ipotesi di un’amichevole di lusso con la Roma. Il 3 agosto ecco il test col Foligno. Ed infine pima o dopo Ferragosto la società punterà a organizzare il classico triangolare con Rimini e Civitanovese.

