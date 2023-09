Torna il ’Festival del fumetto’. Dalle letture a mostre e concerti. Tre giorni di appuntamenti in città

Al via domani, e fino a domenica, la seconda edizione di ‘Linus – Festival del fumetto’ ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi: tre giorni ricchi di appuntamenti sul tema del fumetto con proiezioni, letture, mostre, concerti, incontri con le scuole e dialoghi con i tanti ospiti attesi. Il programma della prima giornata si aprirà alle 10, al cinema Odeon, con la proiezione dei cartoni animati ‘Pimpa e Olivia Paperina’ e ‘Pimpa e l’anatroccolo Alì’ per la regia di Altan (in collaborazione con Rai Kids). Intervengono Luca Milano, direttore di Rai Kids, lo scrittore e critico Marcello Garofalo e Mario Andreose, presidente de ‘La nave di Teseo’. A seguire proiezione di un inedito di Bruno Bozzetto. Alle 17, a palazzo dei Capitani, presentazione di due mostre inedite: ‘1973 – 2023. A cinquant’anni dal Golpe in Cile, nelle tavole di Alfredo Chiappori’, alla presenza di Sara Chiappori (figlia di Alfredo), del regista Marco Bechis e del giornalista e critico Goffredo Fofi, e ‘Scerbanenco secondo Fior’ con le 21 tavole delle illustrazioni del fumettista Manuele Fior che accompagnano i romanzi di Giorgio Scerbanenco, alla presenza di Manuele Fior e Cecilia Scerbanenco. La giornata si chiuderà alle 21, al teatro Ventidio Basso dove Sandro Veronesi dialogherà con il giovane fumettista Sio, fenomeno assoluto del fumetto contemporaneo made in Italy, che si esibirà in una performance tra disegno e musica con Fabio Antonelli intitolata ‘Mini concerto sperimentale del divertimento’. Tra gli ospiti di questa edizione, oltre al due volte Premio Strega Sandro Veronesi che condurrà il dialogo principale delle tre serate in cui si alterneranno Sio, Altan e Zerocalcare, l’icona Barbara Bouchet, Irene Grandi e Raphael Gualazzi con i loro concerti, e tanti altri interventi.

Lorenza Cappelli