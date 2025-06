Torna l’evento ’Cantine al borgo’

‘Cantine al Borgo’, il festival del vino di Monteprandone si terrà da venerdì 20 a domenica 22 giugno, a partire dalle ore 19, tra le vie e le piazze del centro storico. Organizzata da ASD Monteprandone con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, la manifestazione è un viaggio alla scoperta delle eccellenze vitivinicole del territorio, accompagnato dai sapori della tradizione locale. Oltre 20 cantine saranno protagoniste della rassegna, offrendo degustazioni e raccontando il proprio legame con il territorio. A completare l’esperienza, ci sarà un’area con piatti tipici, musica in filodiffusione e un’accoglienza pensata per valorizzare uno dei Borghi più belli delle Marche. All’interno dell’edizione, la sera di sabato si terrà ‘La Notte Romantica dei Borghi più belli d’Italia’, con due appuntamenti: alle ore 19 il concerto al tramonto con il sax di Carla Poli in onore del solstizio d’estate; dalle ore 21, una passeggiata romantica per il borgo accompagnati dalla musica del sax, tra scorci panoramici, buon vino e atmosfera magica. Sarà a disposizione un servizio di bus navetta gratuito attivo per tutta la durata della manifestazione con partenza da: Centobuchi: Piazza dell’Unità, Conad San Giacomo, Santuario, Campo sportivo Barattelle e da San Benedetto dalla Rotonda di Porto d’Ascoli, Lungomare, Stadio Riviera delle Palme. Partecipare è semplice, si acquista all’ingresso un ticket, 15 euro per 6 calici (più cauzione per un calice) oppure 25 euro per 10 calici (più cauzione per due calici), si possono degustare anche piatti autentici e locali presso gli stand gastronomici posizionati per le vie del borgo.

Ma. Ie.