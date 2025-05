Tornano i laboratori teatrali con Facciolli e Sticchi

Il gruppo teatrale Gada in collaborazione con l’amministrazione comunale di Offida torna ad organizzare, anche per l’estate 2025, i laboratori teatrali che saranno tenuti dal maestro Francesco Facciolli e da Scilla Sticchi. L’iniziativa è organizzata grazie anche ll’assessore alla cultura Marica Cataldi, che da anni si prodiga per il Festival Serpente Aureo, che si conferma uno dei più grandi contenitori di arte, cultura e formazione nella cittadina di Offida. Il laboratorio è aperto a tutti, una prima fascia riguarda i ragazzi dai 7 ai 10 anni, seconda 11 -13 anni e infine una terza dai 14 -19 anni e si terrà dal 22 al 26 luglio, alle 21, nel centro polifunzionale Beato Bernardo. Il costo del corso è di 60 euro (compreso il tesseramento). Le iscrizioni sono già partite il 12 maggio scorso, i posti sono limitati. Gli organizzatori lanciano un appello: " Non lasciate che vostro figlio perda questa grande occasione di crescita interiore e sviluppo della personalità". Per informazioni e iscrizione è possibile contattare il: gruppoamicidellarte@gmail.com oppure telefonare o anche tramite Whatsapp al: 338-5636266.