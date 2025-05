Traffico di cocaina a Centobuchi. Arrestato con droga e contanti

Stroncato un canale di spaccio di cocaina a Centobuchi: un cittadino albanese di 60 anni è stato arrestato, 70 grammi di cocaina sequestrata unitamente a 3.800 euro in contanti. L’operazione antidroga, partita su segnalazione dei cittadini, è stata condotta dal personale della sezione anticrimine del commissariato di San Benedetto, davanti a un bar del centro abitato. Nella mattina del 13 maggio i poliziotti in borghese, venuti a conoscenza dell’attività di spaccio condotta da un cittadino della Terra delle Aquile, che abita a poca distanza dal bar in questione, (estraneo all’attività criminosa dell’uomo) si sono appostati ed hanno atteso l’arrivo dell’uomo che si è seduto fuori del locale e che poco dopo è stato avvicinato da un cliente, arrivato a bordo di un’auto per acquistare una dosa di cocaina. A quel punto i poliziotti sono entrati in azione ed hanno fermato lo spacciatore e l’acquirente un quarantenne del territorio che aveva appena ritirato una dose di sostanza stupefacente conservata in una bustina termosaldata. In tasca dello spacciatore albanese gli investigatori della polizia hanno trovato contanti per 600 euro che sono stati sequestrati, poiché sospetto provento dello spaccio di droga. Durante la successiva perquisizione nell’alloggio del cittadino straniero, i poliziotti hanno trovato 70 grammi di cocaina e denaro contante per 3.200 euro. Tutto posto sotto sequestro. Al termine degli accertamenti tecnici eseguiti con il narcotest, che hanno confermato la natura del contenuto delle confezioni di cellophan (cocaina), nei confronti dell’albanese è scattato l’arresto per detenzione ai fini di spaccio della droga e il trasferimento nel carcere di Marino del Tronto. Il quarantenne sorpreso ad acquistare la dose è stato sanzionato in via amministrativa.

Ma. Ie.