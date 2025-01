Ubaldi e la nuova Curva Sud: "A fine campionato il via ai lavori"

Appena finirà questo campionato di serie C prenderanno il via ai lavori per il rifacimento della Curva Sud Rozzi dello stadio Del Duca. È questa l’idea di Massimo Ubaldi, l’imprenditore ascolano che si è aggiudicato i lavori a base d’asta e che non vede l’ora di cominciare. L’asta dei lavori di ricostruzione da 7 milioni di euro per il rifacimento della storica curva sud, è stata infatti vinta dalla ditta Ubaldi Costruzioni che ha prevalso sulle altre ventiquattro che si erano presentate, in base ai punteggi ottenuti.

Nella nuova sud che sarà una gradinata stile Tribuna Mazzone, saranno previsti 4mila posti a sedere, mentre all’esterno compariranno le gigantografie di alcuni grandi del passato come il presidentissimo Costantino Rozzi, Carletto Mazzone, Walter Junior Casagrande e il tecnico dei record Mimmo Renna.

Massimo Ubaldi oltre alla parte economica e imprenditoriale, c’è stato anche un lato affettivo che l’ha spinta a voler fare questo lavoro a tutti i costi visto che in quella Curva praticamente lei ci è nato? "Sicuramente non è stata una gara come le altre. Ci tenevo particolarmente visto che una parte importante della mia vita è passata da lì, da tifoso dell’Ascoli negli anni indimenticabili della Serie A".

Verrà modificato qualcosa rispetto al progetto che è stato presentato nel rendering e comunque sarà di sicuro una gradinata e non una curva? "Il progetto è quello presentato e rispecchia la modalità con la quale è stata progettata la Tribuna Mazzone. Non si sarebbe potuto fare diversamente. Qualcosa di diverso è stato pensato nello spazio tra i due settori per collegare proprio la Tribuna est con la nuova curva".

Che tempistiche si è dato? Spera di farcela entro il 2026? "E’ stato dato il via alla parte progettuale che era prevista in gara e che poi necessiterà della verifica tecnica. Tempi che arriveranno secondo me a maggio. Vedremo nel frattempo come riempire con alcune cose da fare questo spazio temporale".

Crede che prima o poi occorrerà sistemare anche gli altri settori dello stadio? "Sicuramente la Tribuna centrale va adeguata. Avevo visto un elaborato qualche tempo fa che inglobava lo spazio del parterre con la realizzazione di Sky box come in tutti gli stadi attualizzati in Italia. Potrebbe essere una buona idea per rinnovare un settore che è poi il biglietto da visita per autorità, giornalisti e ospiti".

Ponte di Monticelli e Curva sud, sono progetti che comunque cambieranno la città: con la quotazione in borsa qual è il prossimo obiettivo dell’impresa Ubaldi Costruzioni? "Ponte e curva sono due progetti importanti che di particolare hanno soprattutto il fatto che le realizziamo in casa. Di solito lavoriamo più lontani ed infatti la maggior parte della mole di lavoro che dovremo realizzare e dei cantieri che andremo ad allestire nei prossimi anni, spazia in quattro o cinque regioni. L’obiettivo della Ubaldi Costruzioni con la quotazione in borsa, è la crescita importante, ma finanziariamente sostenibile e rimarcare ai nostri committenti il grado di assoluta serietà e affidabilità della nostra azienda".

Valerio Rosa