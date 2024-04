Ultima chiamata per la salvezza. Per il Picchio come una finalissima

Ascoli, ultima chiamata per la salvezza. Contro il Modena dell’esordiente Bisoli il Picchio si giocherà quasi tutto. Quella che andrà in scena al Del Duca sarà una finalissima da dentro o fuori. Un solo risultato a disposizione: la vittoria. Qualsiasi altro esito si tradurrebbe verso un ulteriore passo verso la retrocessione in C che poi diventerebbe difficile da evitare nelle residue quattro gare finali. Dopo aver mancato la possibilità di ottenere i tre punti nel match in casa col Venezia e poi a seguire in quel di Cittadella (entrambi i confronti sono andati in archivio per 0-0), ora il tecnico Carrera e i suoi uomini saranno costretti ad affrontare il fatidico momento del ‘dunque’. Uno snodo che potrebbe riaprire o chiudere ogni scenario. Dando senso oppure togliendo significato alle restanti sfide calendarizzate con Ternana, Cosenza, Palermo e Pisa. Dopo aver giustamente evidenziato che "senza vincere diventa dura parlare di salvezza", Massimo Pulcinelli è tornato ad esprimere tutta la determinazione del club di corso Vittorio nel cercare di restare in corsa fino all’ultimo per provare a raggiungere quel tanto agognato mantenimento della categoria. "Non è semplice – ha postato il patron -, ma lotteremo fino all’ultimo minuto per farcela. Scopo chiaro al 120%". Per chiamare a raccolta i propri tifosi in uno dei momenti più delicati della storia dell’Ascoli in serie B, la società ha deciso di abbassare i prezzi nei settori di casa. In tribuna Mazzone sarà possibile acquistare il tagliando al prezzo di 18 euro, mentre in curva nord la tariffa scenderà a 10 euro. Per entrambi i settori sarà previsto anche un prezzo speciale di 3 euro per gli under 14. Il circuito di riferimento sempre quello della piattaforma Ticketone. Una scelta volta a favorire una partecipazione maggiore del popolo bianconero in uno scontro casalingo in cui sarà di vitale importanza centrare il ritorno al successo.

Attualmente i bianconeri sono al terz’ultimo posto a quota 33 punti. Due lunghezze di distanza dal duo Bari-Spezia che ad oggi disputerebbe gli spareggi playout. Al Picchio in questa volata conclusiva serviranno almeno tre vittorie da portare via soprattutto nei match previsti tra le mura amiche. Negli scontri diretti il ruolino di marcia è amaro con tante delusioni incassate proprio al cospetto di chi in classifica precede. La squadra ieri ha ripreso la preparazione al Picchio Village e la prima buona notizia della settimana è che il centrale difensivo Bellusci tornerà a disposizione di Carrera dopo il turno di squalifica scontato contro il Cittadella. Nei prossimi giorni potrebbe esserci anche il ritorno in gruppo del brasiliano Botteghin. I problemi seri però restano sempre quelli legati ad un attacco sterile.

