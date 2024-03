Un albergo diffuso ecosostenibile nel borgo di Poggio Canoso

La realizzazione di un albergo diffuso ecosostenibile, nell’antico borgo di Poggio Canoso, è il nuovo ‘sogno’ del Comune di Rotella. L’innovativo progetto che, oltre al recupero e alla valorizzazione degli spazi pubblici, prevede anche la partecipazione di privati con un apposito protocollo d’intesa con i proprietari di altri immobili, verrà presentato oggi pomeriggio alle 17 a Palazzo Magnalbò. L’albergo diffuso sarà innovativo in quanto verrà dotato di nuovo tecnologia domotica e sarà ecosostenibile. "Siamo molto orgogliosi di questo risultato che permette di valorizzare un intero territorio – spiega il sindaco Giovanni Borraccini –, che va ad incrementare la ricettività creando nuove occasioni di lavoro e si va ad integrare con altre iniziative di promozione come i ‘Sibillini Romantici’, l’ecomuseo dell’Ascensione, i percorsi e l’ostello di Capradosso". All’incontro di oggi sono invitati a partecipare gli operatori del settore, i cittadini e chiunque sia interessato alle potenzialità e alle caratteristiche dell’albergo diffuso di Poggio Canoso. Presente anche la Provincia, con il presidente Sergio Loggi, oltre a Fabio Colletta, presidente di ‘Borghiotto’, associazione che da anni lavora per il recupero di Poggio Canoso e per il mantenimento delle antiche tradizioni culturali. Interessanti le sinergie che si andranno a sviluppare tra l’iniziativa dell’albergo diffuso e il progetto ‘Tessuinum’.

Matteo Porfiri