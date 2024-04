Un duello a suon di reti. Pari tra Azzurra e Cremisi

atletico azzurra colli

2

tolentino

2

ATLETICO AZZURRA COLLI (4-3-3): Scartozzi; Spadoni (15’st Del Marro), Aliffi, Filipponi, Vallorani (15’st Canestrelli); Petrucci, Gabrielli (21’st Sosi), Rossi; Filiaggi, Romanazzo, Fazzini. A disp.: Castelletti, Acciarri, Crementi, Albanesi; Cancrini, Montanari. All.: Morelli.

TOLENTINO (4-3-3): Bucosse; Di Biagio, Mercurio, Nasic (19’st Santoro), Tomassetti; Salvucci, Sosa, Frulla; Cardinali (33’st Garcia), Bracciatelli, Moscati. A disp. Orsini, Orazi, Mariani, Testiccioli, Giuggiuloni, Gabrielli, Potteti. All.: Possanzini.

Arbitro: Malascorta di Jesi.

Reti: 5’st e 14’st Cardinali 5’, 20’st e 45st Petrucci.

Note. Spettatori 200 circa. Ammoniti: Nasic 25’pt (T), Rossi 23’st (A), Cardinali 31’st (T), Romanazzo 35’st (A) Rec.: 2’-5’

La sconfitta del Monturano Campiglione ad Urbino accresce il valore del pareggio conquistato dall’Atletico Azzurra Colli in casa contro il Tolentino. Per la prima volta in questa stagione infatti i rossoazzurri del Patron Giovanni Fioravanti non sono più ultimi in classifica e oggi disputerebbero i playout per evitare la retrocessione. Dall’altra parte invece il Tolentino con questo pareggio conquista l’aritmetica salvezza. La gara contro i cremisi è stata difficile, complicata e di certo ne ha risentito lo spettacolo. Primo tempo avaro di emozioni con Cardinali che arriva a tu per tu con Scartozzi bravo a chiudere in uscita, e risposta di Romanazzo parata da Bucosse. Molto più divertente la ripresa che si apre con la rete di Cardinali bravo ad approfittare di uno svarione della difesa del Colli, che non calcola bene il rimbalzo di un lancio lungo e si lascia sorprendere in maniera ingenua. Il tentativo disperato di salvataggio sulla linea non basta: il direttore di gara concede il gol, non ravvisando neanche la carica su Scartozzi. Cardinali firma anche il bis poco dopo per la sua seconda doppietta stagionale: contropiede di Moscati, assist per il compagno di reparto che non sbaglia. A riaprire il match ci pensa Petrucci pronto a ribadire in rete una conclusione di Filiaggi.

Il Tolentino ha la chance del 3-1 con il subentrato Santoro che però si fa ipnotizzare dal portiere Scartozzi. E così nell’assalto finale dei padroni di casa ecco il gol del pareggio: Petrucci con una punizione dal limite beffa Bucosse sul proprio palo e per l’Azzurra Colli è grande festa per l’addio all’ultimo posto.

Valerio Rosa