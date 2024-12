Un holter pressorio a Cardiologia. Il dono della Banca del Piceno

Prosegue l’attività di sostegno al territorio della Banca del Piceno. Ieri mattina il presidente Sandro Donati ha consegnato nelle mani del primario di Cardiologia dell’ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto, Vito Maurizio Parato, un nuovo holter pressorio di ultima generazione. Si tratta di un dispositivo portatile che registra la pressione arteriosa del paziente per un periodo prolungato, solitamente 24 ore, e consente di monitorare le variazioni della pressione arteriosa nel corso della giornata, anche durante il sonno, fornendo così un quadro più completo e accurato del profilo pressorio del paziente.

La donazione dell’holter pressorio si inserisce in un contesto più ampio, quello della prevenzione e della cura delle malattie cardiovascolari. Queste patologie rappresentano ancora oggi una delle principali cause di morte nel mondo e nella nostra area geografica. Negli ultimi anni, grazie ai progressi della medicina e a una maggiore consapevolezza dei fattori di rischio, si è assistito a una diminuzione della mortalità per malattie cardiovascolari. Tuttavia, l’impatto socioeconomico di queste patologie rimane ancora molto elevato.

La consegna dell’apparecchiatura è avvenuta nelle mani del primario del reparto di cardiologia, Vito Maurizio Parato, che ha espresso profonda gratitudine alla banca: "Ringrazio la Banca del Piceno per la donazione di questo holter pressorio di ultima generazione prodotto dalla società SpaceLabs. Si tratta della stessa tecnologia utilizzata dalla Nasa per il monitoraggio del profilo pressorio degli astronauti che operano nello spazio. Lo strumento sarà utile per i pazienti con ipertensione severa e complicata per i quali il livello di monitoraggio deve essere elevato per garantire una terapia efficace e limitarne le complicanze".

"É un segnale importante – ha dichiarato il presidente Donati – che dimostra la volontà di investire per la salute dei cittadini, promuovendo una cultura della prevenzione. Come Banca abbiamo gli strumenti e le potenzialità per contribuire al benessere collettivo e questa è la linea sposata e perseguita dal nuovo CdA dal momento dell’insediamento. Concludiamo questo 2024 con un gesto concreto che speriamo possa essere davvero utile a tutti".