Un predatore avvistato in zona Ragnola

C’è un lupo, o cane inselvatichito, come spesso accade, che si aggira in zona Ragnola, proprio sopra l’omonimo centro commerciale. E’ stato avvistato più volte e anche fotografato da qualche residente e in particolare a incrociarlo sono stati gli automobilisti che percorrono la stradina che dalla Salaria di via Torino salgono in contrada Montecretaccio che poi si ricollega alla provinciale per Monteprandone e da lì, si scende sulla Nazionale. Una sorta di bypass, per chi la conosce, che consente di evitare i semafori dell’abitato di Porto d’Ascoli. Ebbene, l’animale si aggira in mezzo alle campagne, a ridosso della stradina e, secondo alcuni residenti, la sera scenderebbe a caccia di cibo nel piazzale del centro commerciale, dove sente la presenza di cinghiali che vanno a cercare qualcosa da mangiare nei rifiuti di attività ristorative e commerciali. Oramai alcuni animali sono diventati stanziali nelle immediate periferie delle città e dei paesi della costa, il timore degli abitanti è che questi rappresentino un pericolo per chi esce a fare una camminata in compagnia dei lori cani rischiando di essere attaccati. Timore ingiustificato, visto che lupi o cani inselvatichiti temono l’uomo. Lo stesso fenomeno si registra da alcuni mesi anche nei quartieri del cimitero e dell’ex Ferriera di Grottammare, dove si aggira un lupo o cane che costantemente risale dall’alveo del torrente Tesino fino al centro abitato dove la sera, a una certa ora, i tanti possessori di cani escono per fare quattro passi e talvolta si sono trovati a tu per tu con il canide.

ma. ie.