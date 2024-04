Un regalo ai tifosi rossoblù. La Samb gioca per questo

Poteva scendere in campo per la vittoria del campionato ed invece, dopo la sconfitta di L’Aquila, la Samb, oggi, affronterà il Campobasso cercando di battere la capolista solo per l’orgoglio e per non deludere i tifosi. L’entusiasmo della piazza è rimasto comunque alto tanto è che al Riviera, oggi, si attendono almeno 8mila presenze, 1.250 certe saranno rappresentate dal pubblico ospite con i molisani, oramai, ad un passo dalla vittoria del campionato. Svanito il sogno promozione, la Samb dovrà comunque dare tutto. L’ambiente si aspetta questo, che onori questo big match della serie D, attesissimo, seppur, almeno per la Samb i sogni di gloria siano oramai andati in soffitta. La Samb deve anche ritrovare la vittoria che manca dalla gara di Termoli e al Riviera da due mesi, dal 4 febbraio, dalla gara con il Vastogirardi. Sono 25 i giocatori convocati da mister Lauro dopo la rifinitura a porte chiuse di ieri mattina a Stella di Monsampolo. Tutti disponibili, dunque. Al mister la scelta del miglior undici da opporre alla capolista. Quello di domenica scorsa, a L’Aquila, ha deluso le aspettative, comprese quelle del presidente Vittorio Massi che a fine gara, non le ha certo mandate a dire all’allenatore. Oggi si aspetta un cambio di registro e quindi non è da escludere che qualche giocatore possa riprendersi la maglia da titolare, si va dal ballottaggio Sbardella-Sirri in difesa (Sirri non gioca dal 1’ dal 17 marzo, dalla sfida persa contro il Notaresco), alla possibilità di rivedere Pagliari sulla sinistra e a centrocampo Barberini. Davanti altro ballottaggio tra Martiniello e Tomassini con Battista che potrebbe partire dal primo minuto, dopo che l’attaccante domenica scorsa si è rivisto in campo a distanza di oltre un mese a causa dell’infortunio.

Nel Campobasso un solo indisponibile: Nonni, infortunato al piede, fuori da metà febbraio e operato dieci giorni fa. L’unico dubbio per il tecnico della capolista Pergolizzi: mettere un difensore in più oppure riproporre, come contro il Riccione, le due punte, Di Nardo (11 gol come Tomassini) più Romero. Il presidente Matt Rizzetta è in riviera già da ieri e lo ha fatto sapere tramite una foto postata sui social. Vada come vada sarà uno spettacolo, al Riviera sarà record di presenze stagionale. Infine, Atletico Ascoli-Samb di domenica 21 aprile è stata rinviata alle valutazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive (Casms) per l’individuazione di adeguate misure di rigore. Dunque, per la partita in programma al don Mauro Bartolini si va verso il divieto di trasferta per i tifosi rossoblù. Il Casms dovrebbe consentire la vendita dei biglietti solo a chi risiede ad Ascoli, Castel di Lama, Folignano e Venarotta, ricalcando il provvedimento della gara di andata, al Riviera, quando venne interdetto l’acquisto dei tagliandi ai residenti dei Comuni sopracitati. Sabrina Vinciguerra