Un ufficio turistico digitale e accessibile a tutti: arriva il progetto innovativo di ’TravelAmico’

E’ come avere un ufficio turistico in tasca, che parla tutte le lingue del mondo, per chi vuole visitare la città di Grottammare. Il web up, che ’sfrutta’ l’intelligenza artificiale, si chiama ’Grottammare TravelAmico’ ed è stata progettata dallo studio Elysium di Ascoli che l’ha donata al comune di Grottammare. Pur essendo ancora da ampliare, offre già tante belle informazioni e novità. Basta inquadrare il QrCode sui siti del comune di Grottammare o digitare ’TravelAmico’ per accedere al servizio, quindi non occorre scaricare nessuna nuova applicazione.

Il progetto, di Stefano Fagioli e Luca Di Bella, è stato presentato ieri al sindaco Alessandro Rocchi e al vice sindaco e assessore al turismo Lorenzo Rossi. "I comuni devono fare accoglienza e di solito lo fanno attraverso l’Ufficio Iat e i siti internet oppure con materiale cartaceo – ha affermato Lorenzo Rossi – ora abbiamo un nuovo sistema che, attraverso l’intelligenza artificiale, consente di dialogare con un informatore turistico virtuale. Ringraziamo la società Elysium che ci ha scelto come comune pilota per sperimentare il web Up attiva tutti i giorni h 24. Di certo non si sostituirà allo Iat (Ufficio Informazioni Turistiche), cui i turisti potranno sempre rivolgersi, ma senza dover rispettare i giorni e gli orari di ufficio. Il web up sarà sempre disponibile a rispondere alle esigenze dei visitatori. Auspico che il progetto possa allargarsi anche agli operatori privati per consigliare i migliori alberghi e i migliori ristoranti oltre alle varie attrazioni della città".

Soddisfatti gli sviluppatori del progetto: "E’ stato un piacere collaborare col comune di Grottammare – hanno affermato Stefano Fagioli e Luca Di Bella – La web up è un sistema in grado di rispondere, in tutte le maggiori lingue, alle esigenze del turista. Basta inquadrare il QrCode".

Marcello Iezzi