Un weekend con i tatuaggi

Torna a Colli del Tronto Marche Tattoo Convention, dal 19 al 21 aprile, dalle ore 10 alle ore 22. La seconda edizione dell’evento organizzato da Oriana grandi eventi vedrà la partecipazione come direttore della giuria di Fabio Onorini, tatuatore da oltre vent’anni, Luca Natalini, da 25 anni nel mondo del tattoo, Marcello Cestra che ha partecipato a circa 200 fiere in tutto il mondo ed è considerato il tatuatore del vero realismo, Luca Di Fusco, ha partecipato a grandi convention internazionali, l’ultima a New York, vincitore di vari contest nazionali e internazionali, da due anni giudice a Marche tattoo convention, Alessio Greco, organizzatore della più grande convention italiana a Roma, Placìdo, tatuatore da 20 anni, ha partecipato come giudice a varie convention mondiali, docente dei più grandi tatuatori nazionali e internazionali e infine Eduardo Zabotto, tatuatore da 20 anni, originario del Brasile, ha partecipato a tantissime convention internazionali, ora si è traferito in Svizzera e da due anni è giudice a Marche tattoo.