Un’altra lupa avvistata a Ponterotto

Ancora avvistamenti di lupi a San Benedetto? Sembrerebbe proprio di sì, ed è accaduto precisamente nel quartiere Ponterotto, in via Colle San Marco, percorso che arriva alla vecchia discarica. Si tratta di una lupa, che dalla foto, risalente al 28 aprile, scattata tra la vegetazione, sembrerebbe essere in attesa di lupacchiotti, o di aver appena partorito. La lupa non era sola, nella stessa zona risulta visibile, anche se in maniera minore rispetto al primo scatto, un secondo lupo.

Stefania Mezzina