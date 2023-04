Venerdì Santo, celebrare la via crucis ad Ascoli: dal centro ai paesi per viverlo. Il programma

Ascoli Piceno, 7 aprile 2023 – La città è pronta a fermarsi per rivivere nella preghiera le quattordici stazioni che portarono Gesù Cristo alla crocifissione sul Golgota. In occasione del Venerdì Santo, infatti, anche ad Ascoli si rinnova l’appuntamento con la Via Crucis. Quella cittadina, guidata dal vescovo Gianpiero Palmieri, si svolgerà questa sera alle 21: la partenza avverrà davanti al duomo, con l’arrivo fissato nella chiesa del Santissimo Crocifisso dell’Icona, a Porta Romana. La processione attraverserà piazza Arringo, via XX Settembre, piazza Roma, via del Trivio, corso Mazzini e piazza Cecco d’Ascoli. Le vie interessate dalla Via Crucis resteranno chiuse al traffico dalle 21 per consentire il regolare svolgimento del rito pasquale. Un momento sempre molto partecipato, quello del Venerdì Santo, al quale annualmente partecipano anche fedeli provenienti da fuori città. Sempre oggi, ma nel pomeriggio, alle 15, verrà riproposta anche la Via Crucis dei bambini, in piazza del Popolo.

Oltre ad Ascoli, però, anche in tanti altri comuni della provincia, questa sera, i fedeli si ritroveranno a ripercorrere le tappe che caratterizzarono la Passione di Cristo. Sempre molto suggestiva, ad esempio, è la Via Crucis che si svolge a Paggese di Acquasanta, in programma alle 20.30.

"Invito tutti a partecipare – spiega il sindaco Sante Stangoni –, perché si tratta di un momento importante, in vista della Pasqua, durante il quale l’intera comunità può raccogliersi in preghiera e vivere appieno il significato di questa festa". Anche negli altri comuni del Piceno, ovviamente, le singole parrocchie organizzeranno le proprie processioni, così come in riviera. Qui, in realtà, a spiccare è la rappresentazione del ‘Cristo morto’ in programma stasera a Grottammare.

La rievocazione torna a distanza di cinque anni dall’ultima volta. Come da tradizione, infatti, il sacro corteo viene riproposto ogni tre anni: pertanto, avrebbe dovuto svolgersi nel 2021 ma le limitazioni dovute alla pandemia, all’epoca, costrinsero gli organizzatori a bloccare tutto. Quest’anno, invece, la manifestazione potrà essere finalmente riportata in scena. Il ‘funerale di Gesù Cristo’, organizzato dalla Confraternita dell’Addolorata di Grottammare, vedrà sfilare 500 figuranti: bambini, ragazzi, giovani e anziani lungo un percorso di circa due chilometri. La processione del ‘Cristo morto’, infine, verrà riproposta anche a Ripatransone, Stella di Monsampolo e Montalto.