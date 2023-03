Via alle pulizie in vista di Pasqua: potature sul lungomare a Cupra

E’ questo il periodo in cui i Comuni, con proprie maestranze ed aziende esterne, rimettono ordine nelle città, dopo gli eventi invernali, partendo dalla manutenzione del verde pubblico. A Cupra Marittima gli operai comunali, coordinati dall’assessore Fausto Imberti, stanno già a buon punto e vedono all’orizzonte i primi lavori in vista della Pasqua. Le potature delle varie essenze, fino ad ora eseguite, hanno riguardato il lungomare e le vie interne del paese mentre le palme più alte ed i pini sono stati potati da personale esperto di aziende esterne, come la pineta centrale e quella di Martiri delle Foibe. "Di recente sono stati potati gli Olmi di via Ciucci, che sono protetti, per cui vi è stato un sopralluogo del personale dei carabinieri forestali che hanno indirizzato il lavoro eseguito dagli operai del Comune – ha affermato il sindaco Alessio Piersimoni – Gli interventi si sono poi spostati nei quartieri per lo sfalcio dell’erba a iniziare da via Piero della Francesca, via Taffetani e via Kennedy, strade che costeggiano la ferrovia. Da ieri gli interventi vanno avanti nel quartiere Europa. Già completate le attività nel quartiere Catasta e piazza Bugiardini. Terminati questi interventi, gli operai si concentreranno sui ritocchi e sulle pulizie per il periodo pasquale, che quest’anno coincide anche con un bel ritorno della Festa di S. Basso e quindi ci sarà parecchia gente in giro in quel fine settimana. Ci sarà anche un intervento per la sistemazione delle panchine che hanno bisogno di una manutenzione.