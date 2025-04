Via i rifiuti dal Molo Sud

Una nuova azione di pulizia per il territorio è andata in scena domenica 13 aprile al Molo Sud di San Benedetto. Qui, 14 volontari dell’associazione Plastic Free si sono dati appuntamento per un’importante iniziativa di raccolta ambientale. L’area, spesso soggetta ad accumuli di rifiuti soprattutto dopo le mareggiate, è stata nuovamente interessata da un intervento di pulizia. Coordinati dai referenti Stefania Petruzzi, Serena Valenti, Andrea Bolognesi e Stefano Pierantozzi, i volontari hanno operato per diverse ore, restituendo decoro a un tratto del lungomare spesso frequentato da cittadini e turisti. L’attività si è concentrata soprattutto nella zona degli scogli, dove le correnti marine depositano grandi quantità di rifiuti. A essere raccolti sono stati 26 sacchi di rifiuti, per un totale di 110 chilogrammi, in prevalenza plastica, ma anche materiale indifferenziato e ingombranti. Tra gli oggetti ritrovati: bottiglie, lattine, copertoni, materiali vari e soprattutto polistirolo, in quantità così elevate da comporre un vero e proprio ’mare di plastica’. Il polistirolo, infatti, rappresenta uno dei rifiuti più dannosi per l’ecosistema marino, facilmente sbriciolabile e pericoloso per la fauna. La sua presenza tra gli scogli è sintomatica di una situazione critica e ricorrente, aggravata dalle condizioni meteomarine. Non è la prima volta che l’area del Molo Sud diventa teatro di azioni di volontariato ambientale.

Emidio Lattanzi