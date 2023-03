Voto, 12 gruppi di lavoro per Sprecacé

Per il rinnovo delle amministrazioni comunali si voterà il 14 e 15 maggio. Circa un mese prima del previsto per cui vi è una forte accelerazione da parte dei sodalizi in lizza. Il candidato sindaco di centrodestra alla città di Grottammare, Marco Sprecacè parte dal programma. "Il fulcro del nostro impegno è il programma elettorale che mette al centro le donne e gli uomini di questa città, gli anziani che ne sono la memoria vivente e i giovani che ne rappresentano il presente e il futuro – dichiara Sprecacè –. Il programma è frutto di un lavoro iniziato diversi mesi fa, che sta coinvolgendo oltre 50 persone alla sua stesura e che è scaturito da un ascolto che parte dal territorio, dai cittadini e dalle diverse categorie".

Sono 12 i referenti dei gruppi di lavoro creati per approfondire ciascuno un’area tematica di interesse per la città. I primi tre sono già all’opera. Il gruppo Inclusione Sociale è coordinato da Tiziana Stampatori, insegnante, impegnata nel sociale e ben consapevole dei reali problemi delle famiglie grottammaresi. In particolare all’interno del gruppo di lavoro la Stampatori si occupa di servizi sociali, politiche per la casa, pari opportunità e servizi sanitari. "Per il sociale stiamo mettendo in campo delle proposte per rispondere alle emergenze emerse a causa della crisi economica e della pandemia. Molte famiglie purtroppo sono in crisi per l’aumento dei prezzi dei beni di prima necessità e per il caro energetico. Prima delle grandi opere il nostro impegno sarà per il benessere delle famiglie". Il gruppo Opere Pubbliche è coordinato da Andrea Pizi, tecnico del Consorzio Bonifica Marche, che riassume così le idee messe in campo dalla lista di Sprecacè: "Una nostra priorità sarà la cura delle aree collinari che circondano Grottammare e la salvaguardia della naturale destinazione agricola, florovivaistica e turisticoambientale". Vi è poi il gruppo Sport ed attività sportive, coordinatore Luigi Valentini, attuale consigliere comunale: "Numerose sono le proposte che abbiamo in serbo per i grottammaresi, ma l’obiettivo principale della nostra lista è creare un centro polifunzionale che darebbe la possibilità di attrarre molti ragazzi provenienti anche da altre zone limitrofe, creando così molti posti di lavoro". "Tutte le nostre idee verranno presentate ufficialmente ai cittadini di ogni quartiere – conclude Sprecacè – perché riteniamo che tutti debbano essere coinvolti nella stesura del programma composto di proposte concrete e attuabili.

Marcello Iezzi