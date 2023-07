Il Volo pronto a planare su Ascoli: "Portiamo l’Italia nel mondo"

Ascoli, 21 luglio 2023 – Tutti per uno. Ma non per tutti. Dopo i due concerti primaverili all’Arena di Verona trasmessi da Canale 5, vincendo con entrambi gli show la gara degli ascolti, Il Volo ha scelto di concentrarsi quest’anno sul nuovo disco limitando l’attività live alla residency milanese che dal 2 all’8 settembre lo vedrà impegnato sul palco del Teatro degli Arcimboldi.

Ecco perché il concerto straordinario di questa sera in Piazza del Popolo, ad Ascoli Piceno, rappresenta l’occasione di ascoltare Piero Barone , Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble in un contesto diverso da quelli tradizionali e in maniera esclusiva, visto che l’esibizione – gratuita grazie al sostegno di Fainplast e Panichi attraverso il programma ‘art bonus’ – è riservato solo ai residenti della provincia di Ascoli Piceno. I tre tenori (anzi, due tenori e un baritono) arrivano nel Piceno da Rimini, dopo la Partita del Cuore in sostegno degli alluvionati della Romagna.

Di palcoscenici ne avete calpestati tanti, ce n’è uno più speciale degli altri?

Barone: "Per un artista ogni concerto rappresenta una storia da vivere e da raccontare, ma, a noi che siamo italiani e amiamo cantare in Italia, l’Arena di Verona trasmette una tensione e una vibrazione uniche. A palchi così, o come quello dell’Ariston a Sanremo, non ci si abitua mai".

Mai tentati di legare le vostre voci al cinema o al musical?

Boschetto: "Anni fa abbiamo inciso la colonna sonora di un film messicano: Luna nascosta . Poi abbiamo dedicato un album intero a Morricone. Ma nel cassetto abbiamo alcune canzoni che potrebbero andar bene per il cinema. Quanto al musical, a me piacerebbe moltissimo interpretare West Side Story ".

Nel 2024 festeggiate quindici anni di carriera.

Ginoble: "Esportiamo nel mondo la cultura italiana tradizionale, quella del bel canto che, con tutto il rispetto, non è la trap, ma la melodia così come è nata molti anni fa. Questo non significa che non ci piacciano Salmo, Ed Sheeran o John Mayer. Anzi, ai soundcheck ci divertiamo a cantare le canzoni di Sting. L’importante per noi è conservare un’apertura culturale e una curiosità che ci consentano di avvicinare avventure musicali sempre più stimolanti".

La forza del trio.

Barone: "Assolutamente. Anche se, durante i concerti, ognuno ha il proprio spazio, lo sappiamo anche noi che uniti siamo un’altra cosa. La forza sta nel gruppo".