Il Volo in concerto gratuito ad Ascoli Piceno: come arrivare e a che ora

Ascoli Piceno, 19 luglio 2023 – L’attesa è quasi finita e finalmente Il Volo farà tappa nelle Marche, il 21 luglio al festival ‘Ascoli Piceno: palco di travertino’, per un concerto interamente gratuito grazie al sostegno di Fainplast e Panichi attraverso il programma ‘art bonus’.

Sono giorni impegnativi per il celebre trio musicale che, prima di viaggiare verso il concerto di venerdì, sarà a Rimini giovedì sera per partecipare alla Partita del Cuore in sostegno degli alluvionati in Romagna.

I biglietti per l’evento ad Ascoli sono stati distribuiti settimana scorsa, con un massimo di due a persona, e sono subito andati sold out. I fortunati che sono riusciti ad accaparrarsi un posto potranno assistere all’esibizione di uno dei gruppi più amati d’Italia.

Luogo e orari del concerto

Il Volo suonerà sul palco in piazza del Popolo alle 21,30. Per consentire la massima sicurezza ed evitare sovraffollamento, saranno solo 2000 i posti a sedere previsti nell’area del concerto.

Per chi vuole assicurarsi la migliore visibilità sui tre cantanti è consigliato quindi arrivare con anticipo, almeno di un’ora e mezza, in modo da accedere con facilità ed evitare ingorghi all’ingresso.

Come accedere alla piazza

Coloro che vengono in macchina da fuori possono lasciare l’auto al parcheggio coperto Saba Torricella, distante dal centro di una decina di minuti a piedi.

Anche per chi arriva col treno il tragitto da seguire è molto breve: dalla stazione di Ascoli Piceno, seguendo le indicazioni per piazza del Popolo, sarete al luogo del concerto in pochi minuti.

Chi non ha i biglietti

Anche se non siete riusciti a prendere i biglietti in tempo, l’evento permetterà a tutti di assistere al concerto. In piazza Arringo, quasi adiacente a quella del Popolo, sarà infatti presente un megaschermo che trasmetterà in diretta l’esibizione dall’inizio fino alla fine della serata.

Il Volo di solito si esibisce per una media di 39 euro a persona, nei concerti del tour ufficiale, quindi è una buona opportunità per ascoltare le loro incredibili voci dal vivo.