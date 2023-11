Investimento e innovazione: dalla regione 13,5 milioni per le aziende del Piceno

Ascoli Piceno, 29 novembre 2023 – Il sistema industriale marchigiano prova a rilanciare attraverso un importante impulso dato dalla regione e presentato stamattina anche nella sede di Confindustria Ascoli. Ad illustrare le intese su investimento e innovazione approvate nel territorio Piceno è stato l'assessore regionale alle attività produttive Andrea Maria Antonini.

Tre gli accordi approvati in provincia con le aziende Inim Electronics, Tmt International, gruppo Selettra e in grado di abbracciare settori differenti l'uno dall'altro. A partire dai sistemi elettronici, per arrivare ai semirimorchi, passando anche per i cablaggi elettrici. Grazie ai fondi messi a disposizione con la legge 4/2022 “Promozione degli investimenti produttivi nelle Marche”, cofinanziati con le risorse Pr Fesr 2021-27, le aziende ascolane vincitrici dei bandi potranno sviluppare l’ampliamento dell’unità produttiva, favorire lo sviluppo, effettuare ricerca, incrementare l’innovazione energico ambientale ed erogare la formazione ai propri lavoratori.

“Presentiamo un importante accordo tra regione e tre aziende della provincia di Ascoli Piceno – commenta l'assessore Antonini –. Si tratta di investimenti diretti alla realizzazione di nuovi impianti produttivi nel territorio provinciale che porteranno ad un incremento di almeno 84 posti di lavoro a tempo indeterminato. La regione si rivolge alle Pmi marchigiane per sostenerle in un percorso che è composto da bandi per complessivi 37 milioni di euro. Con queste risorse messe in campo si cercherà di soddisfare le esigenze delle imprese e offrire una spinta allo sviluppo del sistema industriale”. A fare gli onori di casa è stato Simone Ferraioli, presidente di Confindustria Ascoli. Presenti per l'occasione anche Silvano Bertini, dirigente regionale settore industria, artigianato e credito, e Stefania Bussolotti, dirigente settore innovazione e cooperazione internazionale. “Queste tre aziende – sostiene Ferraioli – già offrono occupazione e attraverso questi ulteriori investimenti ci sarà un ulteriore incremento di posti di lavoro nella nostra provincia. Oggi possiamo sancire un successo grazie a questo bando. Il segnale avuto nell'ultimo periodo è che siamo in ripresa e c'è voglia di investire”.