Bologna, 29 ottobre 2021 - Mancano pochissimo alla notte di Halloween e Bologna pullula di eventi da brivido. Zucche dalle sembianze umane e teschi ammantati da antiche leggende riempiranno i locali e le vie della città offrendo curiose alternative, per grandi e piccini, al più tradizionale 'dolcetto o scherzetto'.

Venerdì 29 ottobre

Via agli appuntamenti pomeridiani della Biblioteca Casa Bondi di Castenaso, con letture “brividose”, teatro e laboratori per ragazzi. Mentre alle 17, con 'Aspettando Halloween...' alla Biblioteca Lame – Cesare Malservisi, spazio ai racconti per piccolissimi (dai 4 ai 7 anni) a tema streghe, scheletri e pipistrelli.

Inaugurano sempre venerdì, ma proseguono fino all'1 novembre, le passeggiate misteriose di 'The Vitruvio Horror Live Show', anche per i più piccoli, attraverso le sponde del Canale Navile, il passaggio sotterraneo del Sostegno della Bova, il centro storico di Bologna, il Palazzo dell'Archiginnasio e il suo Teatro Anatomico e persino la Val di Zena.

Sabato 30 ottobre

E sempre ai bambini, Fico dedica un weekend all'insegna di spettacoli, ricette stregate, mercatini di Halloween e creature misteriose che si aggireranno per il parco. Sabato 30 e domenica 31, infatti, 'Zombie Inside' animerà il mondo di Fico e, oltre alla presenza di mostri e personaggi spaventosi, sabato alle 19 si terrà la famosa 'Zombie Walk'. Tutti i bambini potranno diventare dei piccoli zombie, con un vero make-up da paura, e partecipare alla parata horror.

Domenica 31 ottobre

Anche domenica, a partire dalle 16, non mancheranno giochi a tema e attività magiche alla 'Festa in maschera mostruosa' della casa di quartiere della Lunetta Gamberini. E per gli amanti del 'trick or treat', ci sarà la possibilità di farlo tra i reperti archeologici di 2800 anni fa. Domenica alle 16,30, il Museo della civiltà villanoviana propone una visita guidata tra gli scheletri e la realizzazione di zucche di Halloween con la tecnica del cartonnage.

Anche la notte di Halloween si scalderà con le atmosfere funky al ristorante Polpette e crescentine (via dei Fornaciai). Il 31, a cena, la vera cucina emiliano romagnola sarà accompagnata dall'ottima musica dei Bononia Sound Machine.

Non potrebbe poi mancare il vampiro più antico della storia del cinema. Giampaolo Felici e Gianluca Ferrante, con lo pseudonimo Orlok 22, porteranno sul palco del Locomotiv Club ‘Nosferatu’. Domenica alle 20,30 ballate strumentali, cori gregoriani e melodie decadenti sonorizzeranno il capolavoro muto di Murnau. A seguire il Lomotiv ospiterà l''Halloween monello'. Hit sulle quali scatenarsi, per tornare a ballare con Sor Braciola di Internazionale Trash Ribelle e Mario Vox.

In pieno stile messicano, per il "Día de los muertos", sabato e domenica al DumBo maschere da teschio e colori sgargianti porteranno in vita le celebrazioni di questa festa antica. ‘Viva la vida’ prenderà il via sabato alle 16,30 e proseguirà fino a domenica sera, con concerti di musica tradizionale, spettacoli di danza, laboratori di musica messicana, laboratori per la creazione dell'altar de muertos, talk sulla tradizione del dia de muertos e sul surrealismo messicano, performance di danza col fuoco, cibi e sapori della tradizione messicana e una selezione di vini, tequila e mezcal.

Domenica anche al Covo Club si inizierà a fare festa con gli Aabu (Abbiamo Ancora Bisogno di Urlare), un quintetto alt-rock bolognese che, alle 22, porterà in scena un sound duro e graffiante. Ma si continuerà a ballare, fino alle 4, con l’ ‘Aftershow party hard’ di Halloween.

Ma Halloween, al Cassero Lgbti+ Center, diventa un modo per dare vita alle proprie fantasie. Per la serata del 31, non è richiesto nessun travestimento e nessun dress code, basta andare oltre la realtà e oltrepassare i muri del gender e della specie. Dalle 23,30 alle 4,30 largo a Dragshow e Djset di Desdemone, Nyx e Ayleen Magius.

Il Millenium, invece, decide di esorcizzare la paura più grande degli ultimi tempi nel giorno più spaventoso dell’anno e dà vita a ‘Etciù!’: musica anni ‘90 e 2000 , a partire dalle 23.

Riapertura in grande stile per il Numa, che ospiterà Andrea Damante, dj, modello e personaggio televisivo, per un ‘Halloween party’ esclusivo.

E' stato invece annullato il “tradizionale” Random Party all’Unipol Arena di Casalecchio.

L’Estragon dedica, invece, la serata di domenica, dalle 22, all’emozione di tornare in pista. ‘Fuori di testa. Il ballo delle debuttanti’ mescola fermento e trepidazione per la lunghissima attesa. ‘Berlin Invasion special Halloween’ riempirà il Tank Serbatoio Culturale per la notte di Halloween. Gli organizzatori dettato un’unica regola: “Preparate dolcetti e scherzetti, noi vi aspettiamo carichi di effetti speciali con Kuzam, Konik Polny, Groove Daniel, Silvia Wally”.

Erasmus Student Network Bologna quest'anno ha pensato di fare le cose in grande per l’appuntamento di Halloween. Alle 22,30 prenderà il via la festa allo Chalet dei Giardini Margherita con un dj set è affidato a Ivan Lacroce e un mix di musica hip hop, reggaeton, trap e pop.

Anche ‘Eleptropica. La rinascita’ arriva domenica al Mercato Sonato, alle 21. Un party tropicale dal sapore latino che rilancerà tutti in pista con i duetti in live set di Dj Farrapo con Carlo Maver (flauti e bandoneón).