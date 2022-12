Capodanno 2023 a Bologna, ecco cosa fare e dove: tutti gli eventi in città

Bologna, 30 dicembre 2022 – L’anno vecchio è finito ormai e Bologna si prepara ad accogliere quello nuovo tra dj set da ballare fino all’alba, cenoni, feste in stile hollywoodiano e tradizioni che ritornano.

Dopo due anni di stop imposto dal Covid, piazza Maggiore torna a riempirsi alla vigilia di Capodanno. Sono 10mila le persone attese per il rogo del Vecchione, che sarà accompagnato da un discorso di Alessandro Bergonzoni. Poi dalle 23 all’1,30 djset di Laura Gramuglia e PopPen djs in consolle.

Il brindisi di mezzanotte si farà come da tradizione anche a teatro. Al Duse (via Cartoleria 42) con Vanessa Incontrada, che porta in scena “Scusa sono in riunione… ti posso richiamare?”, commedia brillante di Gabriele Pignotta, alle 21,30. Al Dehon (via Libia 59), alle 21,30, con Paolo Maria Veronica e Roberto Malandrino che tornano sul palco con “Il mio peggiore amico”. A riempire l’EuropAuditorium (piazza della Costituzione 4), alle 21,15, sarà Virginia Raffaele con “Samusà”, spettacolo legato all’infanzia, vissuta al luna park, dell’attrice. Vito è invece protagonista al Teatro Celebrazioni (via Saragozza 234) con “La felicità è un pacco. Vita spericolata di un negoziante ai tempi di Amazon”, alle 21,30. E, per festeggiare, il pubblico riceverà un cadeau, come all’EuropAuditorium. Spazio anche al teatro dialettale, al Tivoli e al Bellinzona. Nel primo, in via Massarenti 418, la compagnia La Ragnatela porta in scena la commedia “La fortuna si diverte”. Al Bellinzona (via Bellinzona 6a), la compagnia dialettale Masetti propone ‘Una zanna per conegnanza’ e, a mezzanotte, rinfresco e festeggiamenti.

Appuntamento ‘cult’ quello con il ‘Concerto di Capodanno’ dell’Orchestra Senzaspine all’Auditorium Manzoni alle 20. Alla fine della serata sarà offerto un omaggio gastronomico al pubblico e il ricavato del concerto devoluto a sostegno dei progetti della fondazione Oviv by Ansaloni. Sulle note di Franz Campi e Barbara Giorgi, invece, il Cinema teatro Orione (via Cimabue 14) dà il benvenuto all’anno nuovo. Il sipario si alza alle 21,30 per il loro “Hai mai provato a resistere?”.

E dopo i cenoni, che siano a casa o al ristorante, assalto a discoteche e club della città. Al PalaDozza (piazza Manfredi Azzarita) si festeggia con Miss Keta, Big Mama e Internazionale Trash Ribelle. Al binario centrale di DumBo (via Casarini 19) si suona “Indie Power”, con le canzoni di Tananai, Lo Stato Sociale, Rkomi, Frah Quintale e tanti altri. “The original new year’s eve indie rock party” è la proposta del Covo Club (viale Zagabria 1) con Spiritual Front plays the Smiths. “Avanzi di Balera” suoneranno al Locomotiv Club (via Sebastiano Serlio 25/2); mentre al Cassero (via Don Minzoni 18) “Legendery 1982-2022” fino all’alba. Dodici ore di festa, tre piste e ospiti da tutta Italia, al Red (via del Tipografo 2) o “La grande baldoria” al Millenium di via Riva Reno 77a. La serata più economica, 12 euro più tessera Arci, è quella del Mercato Sonato (via Tartini 3) “ElFe Ston”, dalle 23,30 con Mista dj & producer (Soccia che groove / Radio città Fujiko) per proseguire con Dj Farrapo e Cla/more.

Il Qubò Club (via Sampieri 3) propone un party esclusivo in stile Hollywoodiano: ‘Bolowood’. “Cavalcano” il tema cinematografico anche Villa Meraville (via San Donato 176/178), che si trasforma nella Birmingham degli anni Venti, in stile ‘Peaky Blinders’; e la Scuderia di piazza Verdi (già sold out, quindi ci sarà una seconda location a 100 metri: “Subz”), che sceglie il classico Grande Gatsby. Cena, countdown di mezzanotte e dj set per salutare l’arrivo del 2023.

Fico ha organizzato la “Grande festa di Capodanno”. Dal pomeriggio del 31 alle prime luci dell’alba: cinque piste da ballo e diversi generi musicali. Per l’occasione lo spazio, in via Canali 8, diventa anche il ristorante più grande d’Italia. E allo scoccare della mezzanotte brindisi sulla pista da pattinaggio.