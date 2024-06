Cosa fare oggi a Bologna, gli eventi del 27 giugno 2024

Bologna, 27 giugno 2024 - Un’altra giornata sta per iniziare e l’agenda si infittisce di appuntamenti. Vediamone insieme alcuni. Per tutta la giornata, la video installazione di Jacopo Rinaldi e a cura di Laura Brambilla, Viaggio notturno per mare, sarà trasmesso per le vie della città, in memoria della strage di Ustica.

Alle 19, al Convento di Santa Margherita, Nora Venturini presenta il suo libro Una morte senza peso. Una nuova indagine per Debora Camilli. Alle 21, piazza Lucio Dalla ospita Cisco. Sempre alle 21, Zucchero è in concerto al Dall’Ara.

Alle 21.15, al Museo di Ustica voce e musica danno vita a Sempre, ovunque con te mi troverai. Alle 21.30, all’Arena del Sole, c’è Magnificat, coreografia di Amina Amici, con le musiche di Frequenze Nomadi Orchestra. Alle 21.45, il Cinema Ritrovato in piazza Maggiore guarda Il vento di Victor Sjöström.