Ecco Giardini & Terrazzi a Bologna: fiori, artigianato e arredi con 240 espositori. Programma e orari

Bologna, 9 maggio 2023 – Il fiore che trionferà in questa 27ª edizione di Giardini & Terrazzi di venerdì, sabato e domenica prossimi, sarà l’Anthurium, emblema dell’amore e dell’amicizia. I Giardini Margherita ospiteranno, come appuntamento tradizionale primaverile, oltre 240 espositori che, secondo varie sezioni ed argomenti tematici, sono tutti legati al tema del verde e della bellezza. Bellezza, sostenibilità, qualità dei prodotti ed intreccio tra il commercio ed il territorio, sono concetti sui quali concordano sia il presidente del Quartiere Santo Stefano, Rosa Maria Amorevole che il direttore di Confcommercio Ascom, Giancarlo Tonelli.

Piante, fiori, arredi ed attrezzature per il giardino, abbigliamento, artigianato artistico, vintage, wellness e tanti prodotti dei territori, attireranno il foltissimo pubblico che è abituato, ormai, a visitare questo caratteristico evento organizzato da Oddone Sangiorgi e Jacob Kovo. Da non perdere davanti alla Palazzina in Piazzale Jacchia è il percorso verde creativo costituito da 9 giardini simulati, realizzati da architetti del verde, che potranno dare delle buone idee.

Per la solidarietà non poteva mancare l’Associazione Re – Use With Love, che, nel Giardino del Baraccano (viale Gozzadini 12), esporrà il suo mercatino ’Nomad Vintage Market’ con le originali produzioni del laboratorio creativo delle volontarie, il cui ricavato andrà al Terraviva Film Festival fondato da Amici di Giana, Associazione che promuove cultura rivolta verso il cinema e promossa per i giovani.

E ancora tra i convegni organizzati si segnala quello di sabato alle 10 di Inner Wheel Valsamoggia sulla progettazione del verde, argomento di grandissima attualità, e il 13 maggio alle 18,30 alla Palazzina Collamarini la rappresentazione di un musical su un tema assai attuale: il cyberbullismo. Ma non vi saranno solo i profumi dei fiori a pervadere i Giardini, ma anche quello dei prodotti alimentari provenienti non solo dal nostro territorio, ma anche da altre regioni, offrendo così la possibilità di assaggiare novità e prelibatezze. Orari: 12-13-14 maggio dalle 10 alle 20.