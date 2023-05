Eventi Bologna, 10 consigli su cosa fare nel weekend 26, 27 e 28 maggio 2023

Bologna, 26 maggio 2023 - Torna il sole a Bologna e con esso gli eventi all'aperto, nei parchi, ma anche nei teatri e nelle piazze. Questo weekend la città brulica di cose da fare, tra vecchie conferme e novità. C'è solo l'imbarazzo della scelta.

Ecco 10 appuntamenti consigliati, tra concerti, musical, arte e degustazioni.

Venerdì 26 maggio

Alan Sorrenti

Appuntamento al Locomotiv Club (via Serlio 25) per i "figli delle stelle". La leggenda della musica italiana Alan Sorrenti ritorna sui palchi con il suo ultimo album "Oltre la zona sicura", in compagnia della sua "Band Exotica". Un viaggio profondo ed emozionante lungo tutta la carriera del cantautore napoletano, che percorrerà i momenti più brillanti del passato fino ad arrivare al presente. Lo spettacolo inizia alle 21.30 e ha un costo di 18 euro più tessera Aics.

Raffaella! Un omaggio alla Carrà

Uno spettacolo musicale che porta sul palco le note dei brani più famosi e significativi della grande Raffaella Carrà, donna e artista indimenticabile. Un tributo a colei che è stata un’icona per molte generazioni e che attraverso le sue canzoni e il suo sguardo sorridente, ci ha insegnato bellezza, eleganza, coraggio e ironia. Una band con 5 elementi e 6 perfomer si esibiranno al Teatro Duse (via Cartoleria 42) per omaggiare la Regina della Tv italiana. Lo spettacolo inizia alle 21, biglietti a partire da 23 euro.

OnlyTrash Garden Version

Torna il caldo a Bologna e insieme ad essa gli eventi nei parchi cittadini. Al via da venerdì 26 maggio a una nuova stagione di eventi ai Giardini del Baraccano (Piazza del Baraccano 1), con un accoppiata che è ormai di casa: Studio54 e Internazionale Trash Ribelle. La serata inizia alle 20, ingresso libero e gratuito.

Dancing Queen, Abba Symphonic Tribute Show

Al Teatro EuropAuditorium (Piazza Costituzione 4) il 26 maggio si festeggia il 50esimo compleanno degli ABBA, la leggendaria band svedese che ha scritto alcune tra le pagine più significative e indimenticabili della storia della musica pop e della disco music di tutti i tempi, con il concerto sinfonico 'Dancing Queen, Abba Symphonic Tribute Show che in Europa sta registrando il tutto esaurito. Lo spettacolo inizia alle 21, biglietti a partire da 47 euro.

Sabato 27 maggio

The Toasters

Inaugura l'estate in Piazza Lucio Dalla con la musica live di questa travolgente band newyorchese, vera leggenda dello ska mondiale, che dopo 30 anni di carriera è ancora pronta ad incendiare il pubblico con quella stessa scintilla iniziale. Nati a New York nel 1981 e ancora attivi, The Toasters sono precursori della "terza ondata di ska". Il concerto inizia alle 21, ingresso gratuito.

Tarantarte con Rachele Andrioli e Maristella Martella

Sabato 27 e domenica 28 maggio, a Porta Pratello (via Pietralata 58) una due giorni di laboratori e musica per immergersi nei suoni del Mediterraneo con Rachele Andrioli, Maristella Martella e Scuola Tarantarte. Ingresso alla serata del 27 maggio, libero e gratuito.

Vertigo

Al Dumbo (via Casarini 19) una serata di house music, da Chicago a Detroit, in tutte le sue sfumature con performance e video mapping. In consolle ci saranno Goodjacobbe, Ugo Leone, Enki e Simone Manoni. Ingresso dalle 22, gratis con registrazione.

Festival dei Birrai Eretici 2023

Musica, Street Food e tanta birra artigianale al Dopolavoro Ferroviario, per l'undicesima edizione del Festival dei Birrai Eretici. Oltre 100 spine di birra attive, ci sarà un angolo dedicato ai vini naturali e l'angolo street food. Anche quest’anno sarà presente un’area per bambine e bambini con laboratori e giochi. Ingresso gratuito.

Domenica 28 maggio

Bologna Wine Week

Piazza Minghetti farà da cornice alla prima edizione della Bologna Wine Week, un evento dedicato alla degustazione del vino che ospiterà cantine da tutta Italia. Sarà possibile passeggiare tra gli stand gratuitamente e contestualmente su un palco si alterneranno concerti di musica live e conferenze, in cui professori, scrittori e professionisti si confronteranno su tematiche legate al mondo del vino. Per degustare i vini è necessario registrarsi online e successivamente acquistare i token in sede.

Warhol Haring Basquiat

Per la prima volta in Italia a Palazzo Belloni (via de' Gombruti 13 a), il padre della Pop Art e i suoi due figli spirituali in una mostra unica che racchiude le opere più iconiche di Warhol, Haring e Basquiat. Un sodalizio spirituale che nacque nel mondo della musica e dei clubs della New York underground anni ’80, quando l’arte “avveniva” di notte. Gli spazi sono aperti dalle 10 alle 18. Biglietto intero 15,50 euro.