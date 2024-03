Eventi Bologna, la guida per il weekend del 15, 16 e 17 marzo 2024

Bologna, 15 marzo 2024 - La primavera sembra essere arrivata a Bologna. Sarà un'illusione? Non ne siamo certi, ciò che è certo è il che il calendario degli eventi è ricco e variegato. Ecco gli appuntamenti da non perdersi sotto le due Torri in questo fine settimana marzolino.

Venerdì 15 marzo

Fusaifusa

Travolgente ensemble che si muove all’incrocio fra sonorità mediorientali e afro-beat, ritmi maghrebini ed elettronica, sufismo e cultura tradizionale sub-sahariana, i Fusaifusa nascono in Italia nel 2019 grazie all’incontro fra tre artisti talentuosi provenienti da alcune delle zone più calde e complesse del Pianeta: il compositore e polistrumentista curdo-siriano Ashti Abdo, il percussionista e producer elettronico tunisino Taha Ennouri e il cantante e autore di musica Sufi, anch’egli tunisino, Ali Belazi. Il nome della band deriva da un termine arabo che rimanda al concetto di mosaico, a rimarcare l’attitudine condivisa a creare ponti fra suoni diversi e battiti eterogenei. Una serata firmata Locomotiv Club, via Sebastiano Serlio 25, in programma alle 21.30. Ingresso a offerta libera con tessera aics. Apertura porte alle 20.30.

Bravo Caffè, Concerti di marzo

Continuano gli eventi marzolini del Bravo Caffè, di via Mascarella 1. Venerdì 15 marzo calcherà il palco Yvonne Park. Lo spettacolo inizia alle 22, per prenotazioni contattare il numero 3335973089.

Triste Film Festival

Tornano a sgorgare le lacrime con la seconda edizione del festival più malinconico d’Italia: il Triste Film Festival. Al via la programmazione da venerdì 15 marzo, con la proiezione di "How to Save a Dead Friend" di Marusya Syroechkovskaya. Syroechkovskaya ha 16 anni e ama il punk quando prende in mano una videocamera per raccontare le difficoltà di essere adolescente in Russia — o “Federazione della depressione”, come la chiama lei. Incontrando Kimi scoprirà che esistono spiriti affini. Ingresso a offerta libera con tessera, lo spettacolo è alle 20. L'evento è organizzato dal Centro Sociale della Pace, via del Pratello 53.

Bello Bellissimo Bruno Bellissimo presenta la sua nuova label Polyamore con un back to back all night long insieme a Fimiani aka Bplan (Toy Tonics). Un evento per ballare al Locomotiv Club, di via Serlio 25. La serata inizia alle 23.30, ingresso a 10 euro con tessera aics.

Sabato 16 marzo

Mefisto Brass

Il gruppo, in forma di Street Band, propone un repertorio originale, frutto di un metodo di composizione collettivo basato sull’improvvisazione e la rielaborazione di sonorità tipiche della musica elettronica, riformulandole e adattandole a una formazione composta esclusivamente da strumenti a fiato e percussioni. Questa la serata in programma al Mercato Sonato di via Tartini 3. Ingresso a 5 euro più tessera Arci.

Funky Club Orchestra Sette elementi e animali da palcoscenico che improvvisano per la maggior parte del tempo e incalzano con i loro inediti, coinvolgendo il pubblico in una maniera non indifferente a ritmo di funky, soul, elettronica e disco music. Si esibiranno al Binario 69, via de' Carracci 69, ingresso a 5 euro con tessera aics. Lo spettacolo inizia alle 21.30.

Vertigo

L'evento firmato Dumbo, via Casarini 19, ospita Toy Tonics, etichetta musicale indipendente con sede a Berlino, portando in consolle l’house di Sam Ruffillo e Stump Valley. Resident: Enki, Ugo Leone & Simone Manoni. Ingresso a 18 euro, a partire dalle 22.

Antonio Moresco: Il buio

Emilia Romagna Teatro ERT Teatro Nazionale produce Il buio, l’ultimo progetto dello scrittore e drammaturgo mantovano Antonio Moresco, una delle voci più estreme e visionarie della letteratura italiana contemporanea: in prima assoluta al Teatro delle Moline, via delle Moline 1, fino al 17 marzo, lo spettacolo, di cui l’autore firma il testo e, per la prima volta, anche la regia, racconta la vita di Santa Rita da Cascia, la religiosa umbra venerata in tutto il Paese, da un punto di vista non agiografico. Una fiabesca e lancinante vicenda, narrata dalla protagonista, l’attrice Alessandra Dell’Atti (che di Moresco ha già interpretato a teatro due testi, Magnificat e Canto degli alberi), attraverso quadri immersi nell’oscurità. Il buio qui non corrisponde al vuoto, non è l’assenza di qualcosa, ma è un “pieno” di visioni, immagini, incubi che provengono dall’inconscio. Biglietti a partire da 7 euro. Lo spettacolo inizia alle 21.

Domenica 17 marzo

Irlanda in Festa

Per la seconda volta in Piazza Lucio Dalla la nuova edizione di Irlanda in Festa. Torna l’evento dedicato a musica, cibo, birra e folklore dell’isola verde. L’evento che ha superato record di presenze, diventando la più importante manifestazione di cultura irlandese in occasione del St. Patrick’s Day. Ingresso gratuito.