Festival del tortellino, vince il gusto a Palazzo Re Enzo

Bologna, 4 ottobre 2023 – Grande successo per il Festival del tortellino, l’evento dedicato al piatto bolognese per eccellenza in corso oggi a Palazzo Re Enzo. Il festival, giunto all’undicesima edizione e Tortellino, organizzato dalla RistoAssociazione Tour-tlen nel giorno di festa del Santo patrono, è iniziato alle 11.30 e durerà fino alle 21.45.

Il Festival del tortellino a Palazzo Re Enzo (FotoSchicchi)

Qui è possibile gustare 21 ricette preparate da altrettanti chef del territorio, dal tortellino in brodo di gallina o cappone, alle versioni più creative: il tortellino al sapore di mare o montagna, ai profumi d'autunno o ispirato a prodotti di altre città italiane. Gli chef, insomma, possono esprimere la loro fantasia nella rielaborazione del piatto, rispettando però alcune regole fondamentali: la sfoglia tirata al mattarello, la forma del tortellino classico e l'utilizzo di ingredienti sostenibili forniti da agricoltori e allevatori selezionati.

C’è la possibilità di acquistare oggetti che richiamano il tortellino, tra gli altri una maglietta in edizione limitata; il ricavato della vendita insieme a una parte di quello della manifestazione sarà devoluto alla Fondazione Hospice Seragnoli. L'ingresso al festival prevede l'acquisto di un coupon di 5 euro valido per un assaggio a scelta e verrà inoltre proposto un carnet di 10 assaggi a 45 euro. Saranno presenti diversi prodotti locali: i vini del Consorzio Colli Bolognesi, il panino alla mortadella Felsineo, il Parmigiano Reggiano, che quest'anno sarà protagonista di un concorso per premiare il miglior caseificio del territorio, i dolci di Gabriele Spinelli della pasticceria Dolce Salato e il gelato di Leonardo Ragazzi della Cremeria Funivia.