Giornata mondiale dell’acqua 2023: trekking, rafting e visite guidate a Bologna

Bologna, 15 marzo 2023 – L’acqua è sinonimo di vita. E in un mondo sempre più veloce e produttivo le riserve idriche sono a rischio. Per questo, durante la Giornata mondiale dell’acqua, che ricade il 22 marzo, è importante sensibilizzare l’opinione pubblica alla responsabilità; meglio ancora se con iniziative pratiche, divertenti e culturali. Ecco escursioni, camminate e visite guidate in alcuni siti di Bologna dove l’acqua è protagonista con l’iniziativa Acque in festa.

Giornata mondiale dell’acqua: quando e perché si celebra

Il World Water Day si celebra ogni anno il 22 marzo. Tale ricorrenza è stata istituita dalle Nazioni Unite nel 1992. L’obiettivo principale di questa giornata è sensibilizzare istituzioni e opinione pubblica sull’importanza dell’acqua, contrastare lo spreco e in generale per risolvere la crisi idrica e igienico-sanitaria.

Acque in festa 2023

Il Comitato Salviamo il Navile presenta la manifestazione "Acque in Festa 2023. Un fiume di iniziative per la Giornata Mondiale dell'Acqua", due fine settimana ricchi di eventi per esplorare la storia acquatica di Bologna e del suo territorio, con il patrocinio del Quartiere Navile.

Si possono prenotare le escursioni dal sito dell’Associazione Vitruvio.

Sabato 18 marzo

dalle 9.30 alle 12.30 Arte e Storia sul Canale Navile: due mostre da non perdere al Sostegno di Corticella

ore 09.30 Trekking Navile: verso la pianura

dalle 10.30 alle 12.30 Manutenzione al Giardino degli Impollinatori

dalle 11 alle 20 Apertura Stand Gastronomico - Associazione Ca' Bura

dalle 15 alle 19 Arte e Storia sul Canale Navile: due mostre da non perdere al Sostegno di Corticella

ore 15 Urban Rafting Navile: partendo dal Sostegno della Bova

ore 15 Cronache d'acqua

ore 16 Oldband - concerto alla Ca' Bura

ore 16 Com'è Profondo il...Navile: Il canale d'acqua che trasmette Dalla

ore 17 Urban Rafting Navile: partendo da Villa Angeletti

ore 18 Urban Trekking Navile: Raccontando Bologna Città d'Acqua

ore 18 Visita guidata ai sotterranei di Bagni di Mario

ore 21 Orizzonti Notturni: trekking alla Fonte delle Armi

Domenica 19 marzo

dalle 9.30 alle 12.30 Arte e Storia sul Canale Navile: due mostre da non perdere al Sostegno di Corticella

ore 10 Una Gita fuori porta

dalle 11 alle 20 Apertura Stand Gastronomico - Associazione Ca' Bura

dalle 15 alle 19 Arte e Storia sul Canale Navile: due mostre da non perdere al Sostegno di Corticella

ore 15 Urban Rafting Navile: partendo dal Sostegno della Bova

ore 15 Cronache d'acqua

ore 16 One Man Band | Federico Berti - concerto alla Ca' Bura

ore 17 Urban Rafting Navile: partendo da Villa Angeletti

ore 18 Urban Trekking Navile: Raccontando Bologna Città d'Acqua

ore 18.30 Visita guidata ai sotterranei di Bagni di Mario

ore 21 Una Notte alla Chiusa

Sabato 25 marzo

dalle 9.30 alle 12.30 Arte e Storia sul Canale Navile: due mostre da non perdere al Sostegno di Corticella

ore 10 Wunderchannel: il Canale delle Meraviglie

dalle 11 alle ore 20 Apertura Stand Gastronomico - Associazione Ca' Bura

dalle 15 alle 19 Arte e Storia sul Canale Navile: due mostre da non perdere al Sostegno di Corticella

ore 15 Urban Rafting Navile: partendo dal Sostegno della Bova

ore 15 Cronache d'acqua

ore 16 Felsina e la leggenda di Aposa - Fatterelli Bolognesi - spettacolo adatto a bambini

ore 17 Urban Rafting Navile: partendo da Villa Angeletti

ore 18 Urban Trekking Navile: Raccontando Bologna Città d'Acqua

ore 18.30 Visita guidata ai sotterranei di Bagni di Mario

ore 21 Una Notte alla Chiusa

Domenica 26 marzo

dalle ore 9.30 alle 12.30 Arte e Storia sul Canale Navile: due mostre da non perdere al Sostegno di Corticella

ore 10 Una Gita fuori porta

dalle ore 11 alle 20 Apertura Stand Gastronomico - Associazione Ca' Bura

dalle ore 15 alle 19 Arte e Storia sul Canale Navile: due mostre da non perdere al Sostegno di Corticella

ore 15 Urban Rafting Navile: partendo dal Sostegno della Bova

ore 15 Cronache d'acqua

ore 16 Una torta con 65 candeline: il blu che unisce la città

ore 16 Felsina e la leggenda di Aposa - Fatterelli Bolognesi - spettacolo adatto a bambini

ore 17 Urban Rafting Navile: partendo da Villa Angeletti

ore 18 Urban Trekking Navile: Raccontando Bologna Città d'Acqua