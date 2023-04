Mondo Creativo 2023 a Bologna: biglietti, orari e programma

Bologna, 13 aprile 2023 – A BolognaFiere parte domani (venerdì 14 aprile) l’edizione primaverile de Il Mondo Creativo, evento dedicato alla creatività e all’hobbistica al femminile. Un weekend intensivo fino a domenica 16, che attrae in città numerosi appassionati dal centro e dal nord del Paese, incuriositi dalle diverse e innovative tecniche che la fiera propone a ogni edizione. Per lavorare con la fantasia e incrementare la creatività manuale, l’evento ospita un’ampia vetrina aggiornata sulle ultime mode e tendenze, da quelle più tradizionali a quelle più innovative nell’ambito delle arti manuali e dell’hobbistica.

Ma non si tratta solo di un passatempo, perché l’evento si pone l’obiettivo di trasformare la passione in hobby, e da hobby in una vera e propria professione. Proprio per questo, la fiera dà la possibilità ai visitatori di incontrare aziende produttrici e rivenditori dei settori della manualità e della creatività, e di scegliere tra la varietà di prodotti proposti, come feltro, tessuti, perline, colori, carte, lana, pizzi, e timbri, evolvendo le tecniche del mondo creativo.

Mondo creativo, i biglietti

Per tutte e tre le giornate di manifestazione, che iniziano alle 9.30 e finiscono alle 19, è possibile scaricare dal sito il biglietto ridotto a 8€ anziché 10€ o acquistare il biglietto per saltare la coda sempre a 8€.

Convenzioni

Grazie alla convenzione con Conad, fino a domani i possessori di Carta Insieme che si recheranno nei Conad di Bologna e provincia, Modena e provincia, Ferrara e provincia, alle casse otterranno uno scontrino che dovranno presentare alle casse della fiera per un’ulteriore riduzione, pagando una cifra di soli 6€.

Da questa edizione, lo sconto Conad si potrà ottenere solo esibendo la Carta Insieme Conad alle casse. Il parcheggio in piazza della Costituzione è a pagamento e costa 5€.

La mappa degli eventi e il programma

All’interno della fiera, che ha l’ingresso in Piazza della Costituzione, ci sono diversi stand e iniziative.

Come nelle precedenti edizioni, ci sarà Craft Your Party, il più grande market di creazioni uniche fatte a mano, con tante idee originali, creative e soprattutto handmade. In più, anche ‘Teatro Craft - Va in scena la creatività!’, luogo magico per apprendere nuove tecniche e per lasciarsi ispirare dalla fantasia, realizzando oggetti da portare a casa.

In cucina fra show-cooking e cake design La creatività avvolge anche il palato con ‘Teatro Food - la creatività anche in cucina!’, uno spazio dedicato a show cooking dove incontrare foodblogger, e collezionare nuove ricette. Dolci della tradizione, idee di decorazione, tecniche di pasticceria alla portata di tutti, i segreti della Sac-a Poche ma anche ricette salate da non perdere. Un’iniziativa è legato al Cake Design, grande novità per la fiera. Al Cake Design Show si trova un’esposizione di torte decorate a tema, tanti corsi di Cake Design, dimostrazioni gratuite, un’area degustazione, una performance di Body Painting con colori edibili, e anche corsi di cake design per bambini. E per i più piccini, oltre al mondo delle torte, ci sono corsi di origami, colori e molto altro. Con ‘Valina e Signorina creatività’, si potrà creare un ‘Quadernino creativo: La lista delle cose che amo’, con il kit messo a disposizione per stimolare la creatività. Il Mondo Creativo pone attenzione anche alla dimensione ambientale, con iniziative dedicate al pollice verde. Con Enrico Rossi di Green heart geek, si rifletterà sull'unione tra arte e bellezza della natura in un minuscolo spazio vitale. Tra le iniziative, corsi di giardinaggio, kokedama, e l’allestimento di un terrarium.

Un’altra novità è ‘Il magico mondo di colori’ che insiste sulla pittura. Con l’artista Silvia Bruzzi, si comprenderà il collegamento tra arte ed espressione personale. Ci sarà anche un area dedicata al ricamo e ai merletti, con tante artiste, scuole e maestre che terranno molti corsi. In più, al Padiglione 26 si potrà partecipare a dimostrazioni organizzate, dove poter apprendere tecniche dello scrapbooking, del cucito creativo, della realizzazione della bigiotteria, del macramè e dell’uncinetto, il decoupage, e le decorazioni natalizie.